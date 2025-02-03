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Росіяни завдали авіаудару по Куп'янську, є постраждалий

Ворожа армія застосувала "ФАБ-250".

Росіяни завдали авіаудару по Куп'янську, є постраждалий
Фото: прокуратура Харківської області

У понеділок, 3 лютого, російські окупанти завдали авіаційного удару по місту Купʼянськ Харківської області. Унаслідок російської атаки  поранень зазнав 71-річний чоловік.

Про це повідомляє Харківська обласна прокуратура.

У понеділок близько 15:50 росіяни застосували ФАБ-250 по місту Куп'янськ Харківської області. Поранення отримав 71-річний чоловік. Пошкоджень зазнали житлові будинки.

За фактом вчинення воєнного злочину правоохоронці розпочали досудове розслідування (ч. 1 ст. 438 Кримінального кодексу України).

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