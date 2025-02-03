Росіяни завдали авіаудару по Куп'янську, є постраждалий

У понеділок, 3 лютого, російські окупанти завдали авіаційного удару по місту Купʼянськ Харківської області. Унаслідок російської атаки поранень зазнав 71-річний чоловік.
Про це повідомляє Харківська обласна прокуратура.
У понеділок близько 15:50 росіяни застосували ФАБ-250 по місту Куп'янськ Харківської області. Поранення отримав 71-річний чоловік. Пошкоджень зазнали житлові будинки.
За фактом вчинення воєнного злочину правоохоронці розпочали досудове розслідування (ч. 1 ст. 438 Кримінального кодексу України).
- Російські окупанти атакували дронами авто "швидкої", а також службове авто поліції в Куп'янському районі. На щастя, без постраждалих.