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Російський дрон атакував 63-річного чоловіка у Херсоні

Чоловіка госпіталізували у стані середньої тяжкості.

Російський дрон атакував 63-річного чоловіка у Херсоні
У Херсоні снаряд РФ влучив у квартиру
Фото: Скріншот відео Херсонської МВА

У Херсоні внаслідок російського обстрілу поранень зазнав 63-річний чоловік. Його госпіталізували.

Про це повідомляє Херсонська ОВА.

"До лікарні звернувся чоловік, який сьогодні постраждав через російський обстріл Херсона", — ідеться у повідомленні.

У 63-річного місцевого жителя діагностували вибухову травму та струс головного мозку. Його стан оцінюють як середньої тяжкості. 

Постраждалому надають необхідну меддопомогу.

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