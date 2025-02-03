Російський дрон атакував 63-річного чоловіка у Херсоні

У Херсоні снаряд РФ влучив у квартиру

У Херсоні внаслідок російського обстрілу поранень зазнав 63-річний чоловік. Його госпіталізували.

Про це повідомляє Херсонська ОВА.

"До лікарні звернувся чоловік, який сьогодні постраждав через російський обстріл Херсона", — ідеться у повідомленні.

У 63-річного місцевого жителя діагностували вибухову травму та струс головного мозку. Його стан оцінюють як середньої тяжкості.

Постраждалому надають необхідну меддопомогу.