Дрони СБУ та ССО уразили Волгоградський НПЗ та Астраханський ГПЗ, – джерела

Це вже п‘ята з початку року успішна спецоперація СБУ по ураженню НПЗ та інших російських підприємств, які працюють на ВПК та виробляють пальне для армії РФ.

Волгоградський НПЗ та Астраханський ГПЗ уразили дрони СБУ та ССО.

"Цієї ночі свою порцію дронових санкцій від Служби безпеки України отримали відразу два російські підприємства - Волгоградський НПЗ («Лукойл-Волгограднафтопереробка») та Астраханський газопереробний завод", – повідомили LB.ua джерела у СБУ.

Обидва уражені об’єкти є великими виробниками пального для російської армії. Волгоградський НПЗ переробляє майже 6% всієї нафти в РФ, а Астраханський ГПЗ є одним із ключових енергетичних об'єктів, що переробляє 12 млрд газового конденсату щорічно.

За даними джерел, на Волгоградському заводі дрони СБУ та ССО «забавовнили» факельне господарство, установки первинної переробки №2 та №3, а також технологічні установки №20 та №21.

На Астраханському ГПЗ пошкоджено комплекс переробки газового конденсату. Там триває пожежа, роботу заводу зупинили, робітників евакуювали.

"Це вже п‘ята з початку року успішна спецоперація СБУ по ураженню НПЗ та інших російських підприємств, які працюють на ВПК та виробляють пальне для армії рф. Дронова санкційна політика доводить свою ефективність", – зазначило поінформоване джерело в СБУ.