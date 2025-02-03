Дрони СБУ та ССО уразили Волгоградський НПЗ та Астраханський ГПЗ, – джерела

Волгоградський НПЗ та Астраханський ГПЗ уразили дрони СБУ та ССО.
"Цієї ночі свою порцію дронових санкцій від Служби безпеки України отримали відразу два російські підприємства - Волгоградський НПЗ («Лукойл-Волгограднафтопереробка») та Астраханський газопереробний завод", – повідомили LB.ua джерела у СБУ.
Обидва уражені об’єкти є великими виробниками пального для російської армії. Волгоградський НПЗ переробляє майже 6% всієї нафти в РФ, а Астраханський ГПЗ є одним із ключових енергетичних об'єктів, що переробляє 12 млрд газового конденсату щорічно.
За даними джерел, на Волгоградському заводі дрони СБУ та ССО «забавовнили» факельне господарство, установки первинної переробки №2 та №3, а також технологічні установки №20 та №21.
На Астраханському ГПЗ пошкоджено комплекс переробки газового конденсату. Там триває пожежа, роботу заводу зупинили, робітників евакуювали.
"Це вже п‘ята з початку року успішна спецоперація СБУ по ураженню НПЗ та інших російських підприємств, які працюють на ВПК та виробляють пальне для армії рф. Дронова санкційна політика доводить свою ефективність", – зазначило поінформоване джерело в СБУ.
- У Волгограді місцеві за ніч нарахували не менше 50 вибухів. За даними російського МО, загалом росіяни начебто відбили атаку 70 безпілотників.
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