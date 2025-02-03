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The Telegraph: російська економіка після трьох років повномасштабної війни почала демонструвати ознаки крихкості

Знизилася ліквідна частка фонду. 

The Telegraph: російська економіка після трьох років повномасштабної війни почала демонструвати ознаки крихкості
Фото: EPA/UPG

Майже через три роки від початку повномасштабного нападу на Україну в Росії з’явилися ознаки ослаблення економіки, пише The Telegraph. Вартість запозичень значно зросла, оскільки відсоткові ставки в 21% тиснуть на компанії.

Зростання відсоткових ставок критикували керівник “Роснафти” Ігор Сєчін та алюмінієвий магнат-мільярдер Олег Дерипаска. Так званий фонд добробуту Росії вичерпується.

На початку 2022 ліквідна частина активів становила близько $100 млрд, а зараз залишилася лише близько 38 мільярдів доларів США. Наприкінці минулого року вартість російського Фонду національного добробуту становила приблизно 117 мільярдів доларів, або близько 6,6% ВВП. Однак ліквідна частина скоротилася до 38 мільярдів доларів після того, як значна частина була використана для фінансування повсякденних витрат.

За даними KSE, ліквідні активи фонду, які зберігаються в основному в китайських юанях і золоті, впали на 60 % з початку війни. 

“Ціни в Росії зростають на 9,5% на рік. Хоча це далеко від піку в 17,8 відсотка, який спостерігався одразу після вторгнення три роки тому, фактори, що підвищують ціни сьогодні, є набагато більш проблематичними”, – вважають журналісти.

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