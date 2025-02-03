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​Дональд Трамп: USAID керують радикальні божевільні

Раніше президент США оголосив про ймовірне приєднання USAID до Державного департаменту.

​Дональд Трамп: USAID керують радикальні божевільні
Дональд Трамп
Фото: EPA/UPG

Президент США Дональд Трамп розкритикував Агентство з міжнародного розвитку (USAID), стверджуючи, що ним керують «радикальні божевільні».

Про це повідомляє The Hill

«Ним керує купа радикальних божевільних, і ми їх виганяємо. USAID керують радикальні божевільні, і ми виганяємо їх, а потім ухвалимо рішення», – сказав Трамп. 

Таку заяву президент США зробив на тлі звільнення двох високопосадовців служби безпеки в USAID, які спробували перешкодити представникам Департаменту ефективності уряду(DOGE), який зараз очолює Ілон Маск, отримати доступ до закритих частин будівлі. 

Раніше Дональд Трамп оголосив про ймовірне приєднання USAID до Державного департаменту, зазначивши, що агентство «за статутом є незалежною установою».

Трамп також похвалив Ілона Маска, однак додав, що не завжди слухатиметься його порад щодо скорочення державних витрат.

«Я думаю, що Ілон добре виконує свою роботу. Він великий економіст. Іноді ми не погоджуємося з цим і не підемо туди, куди він хоче. Але я думаю, що він робить чудову роботу. Він розумний хлопець. Дуже розумний. І він дуже хоче скоротити бюджет нашого федерального бюджету», – зазначив президент США. 

Нагадаємо, Державний департамент США видав наказ про припинення роботи для всієї актуальної іноземної допомоги та призупинив нову допомогу на виконання розпорядження президента Дональда Трампа про замороження допомоги іноземним країнам на 90 днів. 

Працівники USAID отримали робочу записку з вказівками, як досягнути цілей Трампа. Будь-якому персоналу, який ігноруватиме накази адміністрації, погрожують «дисциплінарними стягненнями». 

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