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У Тбілісі затримали понад 30 учасників акції протесту

Затримання почалися, коли поліція не дозволила демонстрантам перекрити автомобільний рух.

У Тбілісі затримали понад 30 учасників акції протесту
Мітинг опозиції у Тбілісі 28 жовтня 2024 року
Фото: EPA/UPG

У грузинському Тбілісі затримали 31 учасника опозиційної акції протесту. Усіх протестувальників затримали в адміністративному порядку.

Як пише "Ехо Кавказу", цю інформацію підтвердили у грузинському МВС. 

Затримання почалися на околиці Тбілісі, біля торгового центру Tbilisi Mall, де поліція не дозволила демонстрантам перекрити автомобільний рух. Згодом продовжили затримувати учасників акції на набережній, куди перемістилася хода. 

Раніше МВС пригрозило учасникам кримінальною відповідальністю за статтею 222 Кримінального кодексу Грузії (захоплення або блокування установ телерадіомовлення або зв'язку або стратегічних об'єктів або об'єктів особливого значення). Проте, за даними відомства на ранок 3 лютого, поки нікому не висунули звинувачення. 

Відомо, що звільнили затриманого на акції лідера опозиції Ніка Мелія, який все ще користується депутатською недоторканністю, незважаючи на те, що його партія «Коаліція за зміни» не визнає легітимність парламенту і відмовляється від роботи в ньому.

Грузинський уряд 31 січня вніс зміни до законодавства, додавши «дороги міжнародного та внутрішнього значення» до переліку стратегічних об'єктів.

Тому влада заявила, що у разі перекриття траси у Tbilisi Mall передбачено покарання у вигляді позбавлення волі на строк до двох років, а якщо та ж дія скоєна групою осіб або повторно, санкції посилюються – до чотирьох років позбавлення волі.

  • Протести у Грузії тривають від листопада минулого року, відколи прем'єр-міністр Іраклій Кобахідзе заявив, що Грузія відмовляється від переговорів щодо вступу до ЄС та від фінансової допомоги ЄС до 2028 року.
  • Влада намагалася розігнати протести. Із 28 листопада до 6 грудня в Грузії на акціях протесту затримали близько 400 осіб. Понад 300 затриманих зазнали тортур і нелюдського поводження.
  • Придушення протестів засудили країни світу. Зокрема США запровадили візові обмеження до грузинських міністрів та правоохоронців. 
  • Пізніше глави МЗС країн ЄС домовились про призупинення безвізового режиму для власників дипломатичних паспортів Грузії, а уряд Естонії запровадив санкції проти прем'єр-міністра Грузії Кобахідзе та грузинських чиновників і суддів
  • Днями уряд Чехії ввів санкції щодо трьох високопосадовців МВС Грузії  через придушення протестів. Чиновникам заборонять в'їжджати до країни.
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