У Тбілісі затримали понад 30 учасників акції протесту

У грузинському Тбілісі затримали 31 учасника опозиційної акції протесту. Усіх протестувальників затримали в адміністративному порядку.

Як пише "Ехо Кавказу", цю інформацію підтвердили у грузинському МВС.

Затримання почалися на околиці Тбілісі, біля торгового центру Tbilisi Mall, де поліція не дозволила демонстрантам перекрити автомобільний рух. Згодом продовжили затримувати учасників акції на набережній, куди перемістилася хода.

Раніше МВС пригрозило учасникам кримінальною відповідальністю за статтею 222 Кримінального кодексу Грузії (захоплення або блокування установ телерадіомовлення або зв'язку або стратегічних об'єктів або об'єктів особливого значення). Проте, за даними відомства на ранок 3 лютого, поки нікому не висунули звинувачення.

Відомо, що звільнили затриманого на акції лідера опозиції Ніка Мелія, який все ще користується депутатською недоторканністю, незважаючи на те, що його партія «Коаліція за зміни» не визнає легітимність парламенту і відмовляється від роботи в ньому.

Грузинський уряд 31 січня вніс зміни до законодавства, додавши «дороги міжнародного та внутрішнього значення» до переліку стратегічних об'єктів.

Тому влада заявила, що у разі перекриття траси у Tbilisi Mall передбачено покарання у вигляді позбавлення волі на строк до двох років, а якщо та ж дія скоєна групою осіб або повторно, санкції посилюються – до чотирьох років позбавлення волі.