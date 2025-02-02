Шведський мегапакет: ПТРК, найкращі у світі човни і сотні мільйонів на виробництво

На тлі додаткової невизначеності й турбулентності, а ще усвідомлення того, що будь-який швидкий мир можливий лише в разі явної чи прихованої капітуляції України.

Швеція виділила нам найбільший пакет військової допомоги — на 1,2 млрд доларів — на тлі блокування й перегляду допомоги від США по всьому світу, суперечливих заяв про мир (протягом годин, місяців і якнайшвидше) і заяв нової американської адміністрації про те, що Європа платить менше, ніж США.

Фото: EPA/UPG БМП-1 під час навчання піхотинців 22-ї ОМСБр ЗСУ, 14 березня 2024 р.

Чверть пакета — це те, що ми назвали б допомогою «новим» організмам, тобто моторизованим частинам, зведеним батальйонам, різним нового формування підрозділам третьої черги воєнного часу.

У нас заведено засуджувати створення нових бригад, але щоб прикрити кордон з Білоруссю, ланцюжок островів і плавнів у гирлі Дніпра, щоб виконувати різні протидиверсійні й інженерні роботи й багато іншого, необхідні ще ресурси, люди, особливо офіцери, матеріальна частина.

Неможливо масштабувати навіть найуспішніші бригади до дивізії і прикрити театр воєнних дій, де потрібні 55–65 бригад.

І якби лише тільки вони — потрібно витягнути частини на полігон до Франції, залишити людей у ППД і відправити приймати матеріальну частину, дотримуватися графіка ротацій, залишити резерв у секторі й багато іншого.

Проблема не в тому, що формують нові організми — може, вони цілком могли б тягнути службу на узбережжі або на кордоні поза активним фронтом. Але ситуація на фронті вимагає використовувати їх тут і зараз як резерви, а тому починаються проблеми.

Фото: U.S. Army photo/ Sgt. Amber Robinson TOW під час патрулювання поблизу бази Бадель, розташованої в гирлі долини Наранг, провінція Конар, Афганістан, 9 травня 2009 р. Cолдат 32-го піхотного батальйону армії США Девід Мітчелл цілиться з ПТРКпід час патрулювання поблизу бази Бадель, розташованої в гирлі долини Наранг, провінція Конар, Афганістан, 9 травня 2009 р.

Тому від Стокгольма 1500 ракет TOW-2, 146 вантажівок, 200 АТ4, різна піхотна амуніція та обладнання проти зброї масового ураження (ймовірно, більше маски з прицілом на скидання хлорпікрину з дронів, ніж на ядерну зброю).

Швеція вже передавала БТР для нових бригад, а протитанкове озброєння шведів у хорошому стані й модернізоване так, що гарантовано працюватиме проти Т-62 і Т-55 з мангалами.

Ті самі TOW-2 у сухопутних військах Швеції часто оснащені ракетами RB 55 C, здатними пробивати до 800 мм броні, динамічний захист, обходити комплекси оптичного придушення.

Це серйозна підмога — розмістивши комплекси другого покоління навіть на багі та джипах, можна посилити лінію проти десанту на броні, використовувати маневрені групи проти ударів колонами бронетехніки, розмотувати вогневі точки і збільшувати потік похоронних виплат.

250 млн доларів Швеція передає до низки фондів, які виробляють зброю для України. Ще 178 млн спрямують на данську модель. САУ, дальні дрони й ракети.

Імовірно, у Стокгольмі оцінили, що під ударами тисяч крилатих і сотень балістичних ракет ми зберегли здатність виробляти важке озброєння, а в рекламних проспектах до нього будуть фото найбільших портів, нафтових терміналів і НПЗ Москви, деякі з них уражені вже втретє.

Фото: Роман Чоп Archer на службі ЗСУ Швецька САУна службі ЗСУ

Російські простори, які складно щільно прикрити ППО, розстріляні по Миколаєву, Херсону й Харкову ракети до С-300, технічний стан ППО держави, яка думала, що вона захищена завдяки ядерній зброї, зіграли з росіянами злий жарт.

На Заході це бачать і масштабують вдалу стратегію: удари ракет земля — земля, тих самих «нептунів» по таких цілях, як перевалка нафти, запаси «шахедів» і командні пункти.

Ще 500 млн від Швеції підуть міжнародним виробникам зброї тут і зараз — САУ Archerчудові, але терміни їх поставки не влаштовують, а отже, попрацює хтось із п'яти виробників САУ з Європи.

Імовірно, фінансування відвантажать і коаліції дронів, і виробникам високоточних ракет, щоб максимально протистояти ворожій зв'язці артилерії, піхоти і дронів, вибиваючи при цьому постачання артилерії — вузьке місце Москви.

Дрони можна носити на собі й возити квадроциклами, розмазувати разом з поставками води та їжі, а дивізіон САУ — це тонни палива, запчастин, снарядів, порохових зарядів — усе вразливе.

Далекі дрони, що несуть стокілограмовий ФАБ, можуть летіти не тільки по НПЗ, а й по тактичному складу, пів сотні в потрібний час можуть на декілька днів вибити постачання розвідувально-ударних комплексів.

Ну і ще шведи передають 16 катерів СВ-90 і збройові модулі, боєприпаси, запчастини до них. Це довготривале вкладення — багатоцільова платформа у Причорномор'ї.

Фото: FMV Combat boat CB90 Швецькі

Супровід суховантажів з портів великої Одеси, патрулювання гирла Дунаю, можливість вразити надводні дрони Москви, коли вони з'являться масово з кількох точок, операції десанту й проти ДРГ, контроль Дніпровської ділянки фронту.

Це чудова передача — культовий серед однокласників катер з постачанням, навчанням, ремонтом, по суті під ключ.

Загалом добре: країну, яку нібито хочуть здати, злити, розділити, не заряджають трьома десятками найкращих у світі катерів, сотнями мільйонів на ОПК і тисячами ПТРК.

Незважаючи на позицію нової адміністрації США, інтереси ЄС у тому, щоб ми залишалися сильними і на плаву, щоб самі європейці отримали час переозброїти й навчити ті частини, котрі вони порізали після перемоги в Холодній війні.

Нам потрібно використовувати ці тенденції, щоб розв'язати свої проблеми з мобілізацією й утримати лінію в агломераціях з підготовленою обороною. Далі зіграють ВПК у нас і на Заході, а також проблеми в російській економіці.