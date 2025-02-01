МЗС закликало видалити рекламу російського медіа з демонстрацією українців, постраждалих від обстрілів РФ

Агенція Lure з Берліна показала українців, які втратили родини та домівки, у рекламному ролику для російського видання Meduza.

Міністерство закордонних справ України засуджує демонстрацію зображень українців, які постраждали внаслідок російського терору, у рекламі російського медіа, йдеться у пресрелізі МЗС.

“Особливу “нагороду” за маркетинговий цинізм і лицемірство варто віддати агенції Lure з Берліна. Вони показали українців, які втратили родини та домівки, у рекламному ролику для російського видання Meduza. Використовувати нашу трагедію, щоби викликати співчуття до росіян, – цілковита ганьба”, ‒ зазначили дипломати.

Речник МЗС Георгій Тихий закликав негайно видалити весь рекламний контент, який експлуатує українські страждання, спричинені російським терором, з усіх медіаплатформ, де він з’явився.

“Ми також переконані, що українці, чиє горе було цинічно використане, заслуговують на вибачення”, ‒ додав Тихий.

На фото зображений Євген Базилевич, дружина якого Євгенія та троє їхніх доньок, Ярина, Дарина та Емілія, загинули у власному будинку торік 4 вересня унаслідок російського обстрілу.