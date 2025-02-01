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Колишній президент Німеччини Горст Келер помер після нетривалої хвороби

Він також свого часу був директором-розпорядником Міжнародного валютного фонду.

Колишній президент Німеччини Горст Келер помер після нетривалої хвороби
Колишній президент Німеччини Горст Келер помер після нетривалої хвороби
Фото: EPA/UPG

Колишній президент Німеччини Горст Келер помер у суботу вранці в Берліні після нетривалої хвороби, повідомляє DW з посиланням на заяву офісу нинішнього президента Німеччини Франка-Вальтера Штайнмаєра.

Келер, який був президентом з 2004 по 2010 рік, помер в оточенні родини. Йому був 81 рік. Він кож свого часу був директором-розпорядником Міжнародного валютного фонду.

Келер був аутсайдером, який створив собі репутацію

Горст Келер був економістом, перш ніж стати політиком, і був практично невідомий більшості людей. Коли він став президентом, німецький таблоїд Bild привітав нового президента заголовком "Хорст хто?".

Келер також був близьким союзником колишньої канцлерки Ангели Меркель, яка активно лобіювала його президентство в 2004 році.

“Однак, зрештою, прийшовши на цю посаду, Келер домігся високого рейтингу популярності, чого він частково досяг, позиціонувавши себе як аутсайдера щодо політичної еліти країни”, ‒ зазначає видання.

Колишні президент та канцлрека Німеччини Горст Келер і Ангела Меркель
Фото: EPA/UPG
Колишні президент та канцлрека Німеччини Горст Келер і Ангела Меркель

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