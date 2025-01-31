Кількість померлих в Україні у 2024 році у 2,8 рази перевищила кількість народжених, - Мінюст

Минулого року було зареєстровано 495,09 тис. смертей, і 176,78 тис. народжень.

В Україні 2024 року було зареєстровано 495,09 тис. смертей, що в 2,8 разів перевищило число зареєстрованих народжень – 176,78 тис.

Про це свідчать дані звіту про державну реєстрацію актів цивільного стану Міністерства юстиції, передає "Інтерфакс-Україна".

Порівняно із 2023 роком кількість народжених скоротилася на 10,71 тис., або 5,7%, тоді як кількість померлих – лише на 0,2%, або 1,15 тис.

Водночас, у другому півріччі 2025 року динаміка показників стала трохи кращою: число зареєстрованих народжень порівняно із першим півріччям збільшилося на 1,6% – до 89,02 тис., тоді як число смертей скоротилося на 2,7% – до 244,12 тис.

Щодо показника відношення кількості зареєстрованих померлих до кількості народжених за регіонами, то найгірший він у Херсонський та Донецький областях – відповідно 11 та 8,5 разів. Суттєва гірший за середній показник в Запорізькій та Сумській – 4,7, Харківській – 4,5 та Чернігівській областях – 4,4 рази.

Найкращим цей показник - у Рівненській – 1,6 разів, Закарпатській та Волинській областях – 1,7 разів, Києві – 1,8 разів, Чернівецькій – 1,9 та Львівській областях – два рази.