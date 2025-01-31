Сили ППО збили 59 російських "шахедів" із 102

У ніч на 31 січня Росія атакувала Україну 102-ма ударним безпілотниками типу "Shahed" і безпілотниками-імітаторами різних типів із напрямків: Курськ, Брянськ, Міллєрово, Приморсько-Ахтарськ (РФ), Чауда (Крим).

Про це повідомили Повітряні сили ЗСУ.

Станом на 09:00 підтверджено збиття 59 ударних БпЛА типу "Shahed" та безпілотників інших типів у Харківській, Полтавській, Сумській, Київській, Чернігівській, Черкаській, Кіровоградській, Житомирській, Хмельницькій, Дніпропетровській, Миколаївській та Одеській областях.

Повітряний напад відбивали 0зенітні ракетні війська, підрозділи РЕБ, мобільні вогневі групи Повітряних Сил та Сил оборони.

37 ворожих безпілотників-імітаторів - локаційно втрачені (без негативних наслідків). Чотири ворожі дрони досі в повітрі, бойова робота триває.

Внаслідок ворожої атаки постраждали Сумщина, Одещина та Черкащина.