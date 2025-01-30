Головне за четвер, 30 січня: удар по Краматорську, 125 боєзіткнень, наслідки влучання в багатоповерхівку в Сумах

Бойові дії на Донеччині, 125 бойових зіткнень, ворожі обстріли, сварка Петра Порошенка з Богданом Яременком. Яким запам’ятається 1072-й день повномасштабної війни.

Станом на 20.00 було відомо про 9 жертв внаслідок влучання російського дрону по десятиповерхівці в Сумах.

У прокуратурі уточнили, що загинули три подружжя - 74-річний чоловік і його 69-річна дружина, 65-річний чоловік і його 64-річна дружина, 61-річний чоловік та його 61-річна дружина, також 64-річний та 63-річний чоловіки, 37-річна жінка.

Поранені ще 14 осіб, зокрема дівчинка 8 років.

Аварійно-пошукові роботи завершено.

Більше інформації – в новині.

Тим часом Генеральний штаб ЗСУ повідомляє, що станом на 22:00 30 січня відбулося 125 бойових зіткнень.

На Покровському напрямку з початку доби росіяни атакували наші позиції 51 раз.

На Торецькому напрямку відбулось 13 боєзіткнень.

Сили оборони України продовжують ведення операції на Курському напрямку. Сьогодні українські воїни відбили 11 атак загарбницької армії на цьому напрямку, крім того, авіація ворога завдала по власній території 12 авіаударів, скинувши при цьому 16 КАБ.

Детальніше про оперативну обстановку станом на вечір 30 січня – в новині.

Росіяни вдарили по Краматорську.

За оновленими даними від МВС, кількість потерпілих зросла до 13, серед них двоє – діти. Як повідомив начальник Донецької ОВА Вадим Філашкін, це 8-річний хлопчик і 7-річна дівчинка.

Голова Дніпропетровської обласної ради Микола Лукашук 30 січня закликав жителів прифронтових громад самостійно визначатися, залишатися чи виїжджати із зони небезпеки.

"Під час війни кожен день пов'язаний із ризиком і небезпекою. Якщо у вас є можливість виїхати з прифронтових територій, варто зробити це заздалегідь. Обласна військова адміністрація може забезпечити виїзд із небезпечних територій та місця для проживання. Якщо ви вирішили залишитися, важливо чітко оцінити всі ризики й бути готовими до будь-яких ситуацій", – написав він у Telegram.

Він зазначив, що наразі офіційна евакуація з прифронтових громад не оголошена.

Регламентний комітет Верховної Ради рекомендує усунути лідера "Євросолідарності" Петра Порошенка від пленарних засідань з лютого по вересень 2025-го. Таке рішення ухвалили через нецензурні висловлювання у сварці Порошенка з нардепом "Слуги народу" Богданом Яременком у сесійній залі 19 грудня, передає кореспондент LB.ua.

Після емоційного обговорення питання за відсторонення від пленарних засідань на пів року Петра Порошенка проголосувала більшість членів регламентного комітету. Голова регламентного комітету та нардеп "Слуги народу" Сергій Кальченко наголосив, що надалі за рекомендацію комітету має проголосувати Верховна Рада України. Це може відбутися вже наступного тижня.

Подробиці – в новині.

Дізнавачі поліції Києва запобігли незаконному продажу рідкісних артефактів IV-V століття.

Як зазначає поліція, серед унікальних знахідок, які намагались продати на аукціоні – фрагменти чоловічого браслету та ременю, а також срібна фібула. Вказані прикраси були ознакою найвищого статусу часів Великого переселення народів й належали знаті варварських королівств.

Нині об’єкти культурної спадщини світового значення, яких не має у жодному музею світу, будуть передані до Національного музею історії України.

Запобігти продажу археологічних знахідок, що мають виняткову історичну та культурну цінність, вдалось у взаємодії із фахівцями провідного історичного музею країни.

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