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Голова Дніпропетровської облради закликав жителів прифронтових громад "чітко оцінити ризики"

Наразі офіційна евакуація там не оголошена. 

Голова Дніпропетровської облради закликав жителів прифронтових громад "чітко оцінити ризики"
наслідки обстрілу Дніпропетровщини
Фото: Дніпропетровська ОВА

Голова Дніпропетровської обласної ради Микола Лукашук 30 січня закликав жителів прифронтових громад самостійно визначатися, залишатися чи виїжджати із зони небезпеки.

Про це він написав у Telegram.

"Під час війни кожен день пов'язаний із ризиком і небезпекою. Якщо у вас є можливість виїхати з прифронтових територій, варто зробити це заздалегідь. Обласна військова адміністрація може забезпечити виїзд із небезпечних територій та місця для проживання. Якщо ви вирішили залишитися, важливо чітко оцінити всі ризики й бути готовими до будь-яких ситуацій", – наголосив Лукашук. 

Він зазначив, що наразі офіційна евакуація з прифронтових громад не оголошена. 

  • Більша частина Дніпропетровської області наразі не перебуває в зоні безпосередньої небезпеки. Однак, наближення лінії фронту до міста Покровськ на заході Донецької області перетворює на зону ризику і населені пункти Дніпропетровщини на межі з Донеччиною. Також постійно в небезпеці перебувають жителі Нікопольської і Марганецької громад – їх через річку Дніпро обстрілюють російські війська, які окупували частину Запорізької області.
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