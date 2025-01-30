Голова Дніпропетровської облради закликав жителів прифронтових громад "чітко оцінити ризики"

Голова Дніпропетровської обласної ради Микола Лукашук 30 січня закликав жителів прифронтових громад самостійно визначатися, залишатися чи виїжджати із зони небезпеки.

Про це він написав у Telegram.

"Під час війни кожен день пов'язаний із ризиком і небезпекою. Якщо у вас є можливість виїхати з прифронтових територій, варто зробити це заздалегідь. Обласна військова адміністрація може забезпечити виїзд із небезпечних територій та місця для проживання. Якщо ви вирішили залишитися, важливо чітко оцінити всі ризики й бути готовими до будь-яких ситуацій", – наголосив Лукашук.

Він зазначив, що наразі офіційна евакуація з прифронтових громад не оголошена.