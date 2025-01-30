В МЗС Румунії заявили про непохитну підтримку суверенітету України

МЗС Румунії заявляє про непохитну підтримку щодо суверенітету і територіальної цілісності України.

Відповідну заяву зовнішньополітичне відомство Румунії опублікувало у мережі "Х" після висловлювань проросійського кандидата у президенти Румунії Каліна Джорджеску, який назвав Україну "вигаданою державою".

"МЗС Румунії рішуче підтверджує непохитну позицію на підтримку суверенітету, територіальної цілісності та незалежності України в межах її міжнародно визнаних кордонів. Ця позиція чітка і ґрунтується на міжнародному праві, національних інтересах та довгостроковій зовнішній політиці, що базується на цінностях", — ідеться у заяві МЗС.

Раніше проросійський кандидат у президенти Келін Джорджеску назвав Україну "вигаданою державою" і заявив, що її території мають належати Румунії.

У відповідь на заяви Джеорджеску, речник МЗС України Георгій Тихий наголосив, що такі заяви, які ставлять під сумнів на територіальну цілісність України, є виявом крайньої неповаги до України та українського народу.

"Вважаємо категорично неприйнятними та засуджуємо ревізіоністські заяви чи дії, які зазіхають на суверенітет та територіальну цілісність України, суперечать міжнародним нормам, Статуту ООН, а також базовим демократичним цінностям", — заявили в МЗС.