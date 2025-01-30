ПАРЄ ухвалила резолюцію щодо справедливого миру в Україні

Парламентська асамблея Ради Європи 30 січня ухвалила резолюцію "Європейська прихильність справедливому і міцному миру в Україні", де окреслила свою позицію щодо завершення війни в Україні.

Текст резолюції опублікували на сайті ПАРЄ.

"За" відповідний документ проголосували 86 делегатів ПАРЄ, "проти" не виступив жоден, ще 6 делегатів — "утрималися".

Також у резолюції закликають "до непохитності європейських зобов’язань та єдності на підтримку України та справедливого і тривалого миру", а також підкреслюється прихильність до принципу "мир за допомогою сили".

"Зокрема, надійні мирні переговори можуть вестися лише з позиції стійкості та сильної обороноздатності, а справедливий і тривалий мир можливий лише за умови надання Україні адекватних гарантій безпеки. Будь-які мирні переговори мають відбуватися за участю України та з повагою до її права визначати своє майбутнє", – наголошується у резолюції.

У ПАРЄ наголшують, що Росія веде війну не лише проти України, а здійснює гібридну агресію також проти інших держав – оскільки "втручається у політичні процеси держав-членів Ради Європи, які також становлять зростаючу загрозу демократичній безпеці у Європі".

"Справедливий і тривалий мир в Україні є необхідним для безпеки всього європейського континенту і навіть ширше – світу", — наголошують в Асамблеї.

У резолюції підтверджують "необхідність забезпечення відповідальності в контексті агресії РФ, зокрема шляхом створення всеосяжного механізму компенсації та спеціального трибуналу для притягнення до відповідальності російських та білоруських лідерів за злочин агресії проти України".