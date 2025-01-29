Грузинська делегація заявила, що припиняє роботу у ПАРЄ

Делегація Грузії виходить із Парламентської Асамблеї Ради Європи.
Про це повідомила очільниця грузинської делегації Тея Цулукіані, передає «Європейська правда».
Демарш відбувся після голосування у ПАРЄ за резолюцію про санкції проти Грузії.
«Ми щойно пішли з ПАРЄ», - заявила Цулукіані.
За її словами, йдеться про припинення співпраці між парламентом Грузії і ПАРЄ, але країна не виходить із Ради Європи. «Держава Грузія буде співпрацювати з організацією (з Радою Європи). Але делегація грузинського парламенту припинила участь у роботі ПАРЄ», – уточнила Цулукіані.
- Спершу абсолютна більшість членів профільного комітету Парламентської асамблеї Ради Європи схвалила документ щодо санкцій проти Грузії у компромісному варіанті.
- 29 січня Парламентська Асамблея Ради Європи затвердила резолюцію щодо введення санкцій проти Грузії Також ПАРЄ вимагає від грузинської влади запустити процес дострокових парламентських виборів під контролем Парламентської Асамблеї.
- Представникам грузинської делегації заборонять бути членами усіх ключових комітетів ПАРЄ. Йдеться про політичний, юридичний, моніторинговий, регламентний та з питання виборів суддів ЄСПЛ. Також вони не матимуть права входити до Бюро ПАРЄ, обиратися до керівництва асамблеї, брати участь у її місіях, бути доповідачами тощо.
- Цим подіям передує антиєвропейська політика грузинського уряду. Ситуація загострилася після того, як міжнародні спостерігачі зафіксували чимало порушень на парламентських виборах у країні. Опісля Грузією прокотилася хвиля протетстів, які влада розганяла силою і арештовувала мітингарів.