Грузинська делегація заявила, що припиняє роботу у ПАРЄ

Йдеться лише про припинення співпраці між парламентом і ПАРЄ.

Делегація Грузії виходить із Парламентської Асамблеї Ради Європи.

Про це повідомила очільниця грузинської делегації Тея Цулукіані, передає «Європейська правда».

Демарш відбувся після голосування у ПАРЄ за резолюцію про санкції проти Грузії.

«Ми щойно пішли з ПАРЄ», - заявила Цулукіані.

За її словами, йдеться про припинення співпраці між парламентом Грузії і ПАРЄ, але країна не виходить із Ради Європи. «Держава Грузія буде співпрацювати з організацією (з Радою Європи). Але делегація грузинського парламенту припинила участь у роботі ПАРЄ», – уточнила Цулукіані.