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Грузинська делегація заявила, що припиняє роботу у ПАРЄ

Йдеться лише про припинення співпраці між парламентом і ПАРЄ.

Грузинська делегація заявила, що припиняє роботу у ПАРЄ
очільниця грузинської делегації Тея Цулукіані
Фото: Facebook/თეა წულუკიანი Thea Tsulukiani

Делегація Грузії виходить із Парламентської Асамблеї Ради Європи.

Про це повідомила очільниця грузинської делегації Тея Цулукіані, передає «Європейська правда».

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Демарш відбувся після голосування у ПАРЄ за резолюцію про санкції проти Грузії.

«Ми щойно пішли з ПАРЄ», - заявила Цулукіані.

За її словами, йдеться про припинення співпраці між парламентом Грузії і ПАРЄ, але країна не виходить із Ради Європи. «Держава Грузія буде співпрацювати з організацією (з Радою Європи). Але делегація грузинського парламенту припинила участь у роботі ПАРЄ», – уточнила Цулукіані.

  • Спершу абсолютна більшість членів профільного комітету Парламентської асамблеї Ради Європи схвалила документ щодо санкцій проти Грузії у компромісному варіанті.
  • 29 січня Парламентська Асамблея Ради Європи затвердила резолюцію щодо введення санкцій проти Грузії Також ПАРЄ вимагає від грузинської влади запустити процес дострокових парламентських виборів під контролем Парламентської Асамблеї.
  • Представникам грузинської делегації заборонять бути членами усіх ключових комітетів ПАРЄ. Йдеться про політичний, юридичний, моніторинговий, регламентний та з питання виборів суддів ЄСПЛ. Також вони не матимуть права входити до Бюро ПАРЄ, обиратися до керівництва асамблеї, брати участь у її місіях, бути доповідачами тощо.
  • Цим подіям передує антиєвропейська політика грузинського уряду. Ситуація загострилася після того, як міжнародні спостерігачі зафіксували чимало порушень на парламентських виборах у країні. Опісля Грузією прокотилася хвиля протетстів, які влада розганяла силою і арештовувала мітингарів.
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