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ЗМІ: ПАРЄ може обмежити повноваження делегації Грузії

Депутати ПАРЄ можуть в середу обмежити повноваження грузинської делегації. 

ЗМІ: ПАРЄ може обмежити повноваження делегації Грузії
Засідання ПАРЄ
Фото: Facebook/Yevheniya Kravchuk

Моніторинговий комітет Парламентської асамблеї Ради Європи (ПАРЄ) узгодив проєкт рішення, яким будуть обмежені повноваження делегації Грузії.

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на документ, який має у розпорядженні.

Проєкт документа розглянуть в середу на сесії ПАРЄ. Він передбачає жорсткі політичні санкції проти депутатів від грузинської влади.

Якщо документ ухвалять, членам грузинської делегації заборонять бути членами усіх ключових комітетів ПАРЄ. Йдеться про політичний, юридичний, моніторинговий, регламентний та з питання виборів суддів ЄСПЛ. Також вони не матимуть права входити до Бюро ПАРЄ, обиратися до керівництва асамблеї, брати участь у її місіях, бути доповідачами тощо. 

Таким чином представники Грузії матимуть право лише голосувати та виступати на сесії, а також відвідувати комітети з меншою політичною вагою.

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Також цим рішенням ПАРЄ визнає повноваження та депутатів, обраних на сумнівних виборах восени 2024 року. Це буде трактуватися як підтвердження  легітимності парламенту Грузії, попри відсутність у ньому опозиції.

Крім того, проєкт рішення передбачає, що повноваження делегації Грузії будуть переглянуті на наступній сесії у квітні 2025 року. Результат перегляду буде залежати від виконання умов владою Грузії.

У цьому проєкті додалася вимога про початок виборчого процесу для дострокових парламентських виборів, та визнання наявності у Грузії політичних в’язнів із вимогою щодо їхнього звільнення.

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