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Глава МЗС Барро: Франція відгукнеться на заклик Данії захистити Гренландію

Барро наголосив, що «кордони Європи суверенні» і ніхто не може дозволити собі у них втручатися.

Глава МЗС Барро: Франція відгукнеться на заклик Данії захистити Гренландію
Міністр закордонних справ Франції Жан-Ноель Барро
Фото: EPA/UPG

Якщо Данія попросить країни ЄС про допомогу у захисті своїх кордонів (йдеться про Гренландію і зазіхання США), то Франція відгукнеться на цей заклик.

Таку заяву зробив французький міністр закордонних справ Жан-Ноель Барро, передає SudRadio.

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Барро наголосив, що «кордони Європи суверенні» і ніхто не може дозволити собі у них втручатися. «Ми чітко про це говорили і постійно це підтверджуватимемо», - наголосив Барро.

Дипломат зауважив, що, на його думку, «основна тема полягає в тому, що Арктика стала новою зоною конфлікту». Данія вже оголосила, що посилить свою військову присутність у цьому регіоні на 2 мільярди євро. Тому країна також вважає, що партнери мають робити більше для захисту Арктики від іноземного впливу чи втручання.

Барро не проти, аби у Гренландію відправити контингент європейських військ і сказав, що «ми почали говорити про це з Данією, яка була готова задуматися про те, чи поставлені на карту наші інтереси безпеки». 

Міністр вважає, що США не вторгнуться на острів і що «ніхто не зацікавлений у вступі у конфлікт із Європейським Союзом». Але «якщо Данія попросить солідарності з боку держав-членів Європейського Союзу, Франція відгукнеться».

  • Дональд Трамп намагався «купити» Гренландію в Данії ще під час свого першого президентського терміну, але Копенгаген йому відмовив. Придбати острів намагався й президент Гаррі Трумен у 1946 році, але теж отримав відмову. 
  • BBC писала, що Гренландія – найбільший острів планети – багата на корисні копалини, а біля її берегів багато риби. Через острів пролягає найкоротший шлях з Європи до Північної Америки. 
  • Заяви про бажання отримати Гренландію Трамп робив ще до інавгурації. Данська прем'єрка Метте Фредеріксен навіть обговорювала з ним цю тему телефоном, сказавши, що острів не продається, а рішення про незалежність повинна ухвалювати країна. 
  • Тим часом прем'єр-міністр Гренландії Муте Егеде заявив, що його уряд працює над організацією зустрічі із Трампом.
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