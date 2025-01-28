Глава МЗС Барро: Франція відгукнеться на заклик Данії захистити Гренландію

Барро наголосив, що «кордони Європи суверенні» і ніхто не може дозволити собі у них втручатися.

Якщо Данія попросить країни ЄС про допомогу у захисті своїх кордонів (йдеться про Гренландію і зазіхання США), то Франція відгукнеться на цей заклик.

Таку заяву зробив французький міністр закордонних справ Жан-Ноель Барро, передає SudRadio.

Барро наголосив, що «кордони Європи суверенні» і ніхто не може дозволити собі у них втручатися. «Ми чітко про це говорили і постійно це підтверджуватимемо», - наголосив Барро.

Дипломат зауважив, що, на його думку, «основна тема полягає в тому, що Арктика стала новою зоною конфлікту». Данія вже оголосила, що посилить свою військову присутність у цьому регіоні на 2 мільярди євро. Тому країна також вважає, що партнери мають робити більше для захисту Арктики від іноземного впливу чи втручання.

Барро не проти, аби у Гренландію відправити контингент європейських військ і сказав, що «ми почали говорити про це з Данією, яка була готова задуматися про те, чи поставлені на карту наші інтереси безпеки».

Міністр вважає, що США не вторгнуться на острів і що «ніхто не зацікавлений у вступі у конфлікт із Європейським Союзом». Але «якщо Данія попросить солідарності з боку держав-членів Європейського Союзу, Франція відгукнеться».