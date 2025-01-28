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​НАТО: Росія планувала замах на очільника Rheinmetall та інших керівників компаній оборонної галузі

У НАТО також обмірковують більш рішучі кроки, аби боротися з інцидентами на зразок тих, що фіксують у Балтійському морі.

​НАТО: Росія планувала замах на очільника Rheinmetall та інших керівників компаній оборонної галузі
Rheinmetall
Фото: ЕРА/UPG

Акти саботажу, які за останні роки зафіксували в НАТО, включали також погрози спланувати вбивство керівників компаній із виробництва зброї та озброєння, як-от глави концерну Rheinmetall, пише Reuters.

За словами заступника помічника генсека НАТО з питань інновацій, гібридних та кібертехнологій Джеймса Аппатурая, кампанія саботажу включала в себе «аварію поїздів, підпали, напади на власність політиків, погрози організувати змову з метою вбивства лідерів галузі, таких як глава Rheinmetall, але були й інші змови».

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Аппатурай сказав, що раніше Заходу вдавалося зупиняти Росію від здійснення актів саботажу, встановлюючи червоні лінії на найвищому рівні. Наприклад, ідеться про виявлені вибухові пристрої на німецькому, призначені для рейсів компанії DHL.

«(Колишній) президент США (Джо) Байден зателефонував (російському) президенту (Володимиру) Путіну (...) і сказав: Це занадто. І це припинилося», - розповів заступника помічника генсека НАТО.

«Їх можна зупинити, якщо ви визначите між собою свої червоні лінії, а потім ефективно про це повідомте, і це не обов'язково означає публічність», - додав Аппатурай.

Він підкреслив, що Захід не вважатиме нормою нинішній рівень саботажу, який НАТО описує як рекордно високий, і що серед союзників існує чітке розуміння того, що Альянсу потрібно бути більш рішучими у боротьбі з інцидентами, що повторюються в Балтійському морі.

НАТО має намір узгодити стратегію протидії гібридним загрозам до саміту альянсу в Гаазі наприкінці червня цього року.

  • Влітку 2024 року стало відомо, що авіабазі НАТО у Німеччині (місто Ґайленкірхен) могла загрожувати диверсія з боку Росії. Запобіжний захід там ввели після того, як розвідка США попередила союзників про можливу атаку дронів на авіабазу. Після того, як загроза минула, заходи безпеки знову знизили.
  • Розслідування вибухів на складах боєприпасів у Врбетіце, що трапилися в жовтні та грудні 2014, показало, що за цим стояло російське ГРУ. Вибухи спричинили загибель двох громадян Чехії і завдали збитків на суму понад 1 млрд крон.
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