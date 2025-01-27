ЗМІ: Рязанський НПЗ зупиняє роботу після ударів безпілотників

У Рязані безпілотниками атаковано нафтопереробний завод «Роснафти», 13 березня 2024 року (архівне фото)

Рязанський нафтопереробний завод (НПЗ) зупиняє роботу після ударів безпілотників.

Про це повідомляє Reuters з посиланням на власні джерела.

За даними двох джерел у галузі, атаками БпЛА було підпалено сховище нафти на НПЗ, також серед пошкодженого обладнання – залізнична навантажувальна естакада та установка гідроочистки, яка використовується для видалення домішок із продуктів нафтоперероблення.

"Пошкоджено залізничне навантажувальне обладнання. Навантажень на залізницю не було, зупинили переробку нафти", - повідомило одне з джерел.

Ще одне джерело додало, що завантаження призупинено з п'ятниці, і завод зупинено через неможливість відправлення нафтопродуктів.

В 2024 році Рязанський НПЗ переробив 13,1 млн метричних тонн (262 тис. барелів на добу), або майже 5% загальної переробки Росії.

НПЗ виробив 2,2 млн тонн бензину, 3,4 млн тонн дизельного палива, 4,3 млн тонн мазуту і 1 млн тонн авіаційного палива.