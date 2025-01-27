ЗМІ: Рязанський НПЗ зупиняє роботу після ударів безпілотників

Рязанський нафтопереробний завод (НПЗ) зупиняє роботу після ударів безпілотників.
Про це повідомляє Reuters з посиланням на власні джерела.
За даними двох джерел у галузі, атаками БпЛА було підпалено сховище нафти на НПЗ, також серед пошкодженого обладнання – залізнична навантажувальна естакада та установка гідроочистки, яка використовується для видалення домішок із продуктів нафтоперероблення.
"Пошкоджено залізничне навантажувальне обладнання. Навантажень на залізницю не було, зупинили переробку нафти", - повідомило одне з джерел.
Ще одне джерело додало, що завантаження призупинено з п'ятниці, і завод зупинено через неможливість відправлення нафтопродуктів.
В 2024 році Рязанський НПЗ переробив 13,1 млн метричних тонн (262 тис. барелів на добу), або майже 5% загальної переробки Росії.
НПЗ виробив 2,2 млн тонн бензину, 3,4 млн тонн дизельного палива, 4,3 млн тонн мазуту і 1 млн тонн авіаційного палива.
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У ніч на 26 січня безпілотники атакували Рязанський НПЗ, внаслідок атаки виникла пожежа.
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24 січня дрони СБУ атакували вже Рязанський НПЗ – один з найбільших в Росії, з потужністю переробки у 17 млн тонн нафти на рік. Тоді внаслідок удару загорілося мінімум три резервуари.