Окупанти затримують людей на ТОТ та змушують публічно "вибачатися" за підтримку України та ЗСУ
Окупанти затримують людей на ТОТ та змушують публічно "вибачатися" за підтримку України та ЗСУ
Трамп розсекретив документи про вбивства Кеннеді та Мартіна Лютера Кінга
Трамп розсекретив документи про вбивства Кеннеді та Мартіна Лютера Кінга
ЗМІ: літак авіакомпанії AZAL збили ракетою з ЗРК "Панцир-С1"
ЗМІ: літак авіакомпанії AZAL збили ракетою з ЗРК "Панцир-С1"
Хондропротектори врятують коліна? Що насправді треба знати про ці харчові добавки
Хондропротектори врятують коліна? Що насправді треба знати про ці харчові добавки
ЗМІ: Українські військові вперше збили російську ракету системою APKWS
ЗМІ: Українські військові вперше збили російську ракету системою APKWS
Росія влаштувала масштабний удар по Прикарпаттю, ціллю була критична інфраструктура (доповнено)
Росія влаштувала масштабний удар по Прикарпаттю, ціллю була критична інфраструктура (доповнено)
Джерела: психіатр-мільйонер Друзь, окрім елітних BMW, квартирі і особняка, планував купити віллу у Туреччині за €650 тисяч
Джерела: психіатр-мільйонер Друзь, окрім елітних BMW, квартирі і особняка, планував купити віллу у Туреччині за €650 тисяч
Скандал в Міноборони з медичним департаментом: чому вже через тиждень може загальмувати реформа військової медицини
Скандал в Міноборони з медичним департаментом: чому вже через тиждень може загальмувати реформа військової медицини
На війні загинув голова Громадської ради при Держкіно Станіслав Притула
На війні загинув голова Громадської ради при Держкіно Станіслав Притула
ГоловнаСуспільствоВійна

З Херсонщини евакуювали двох жінок, які потребували термінової медичної допомоги

Евакуйованих жінок передали медичним працівникам.

З Херсонщини евакуювали двох жінок, які потребували термінової медичної допомоги
Ілюстративне фото
Фото: United24

З прифронтової Бериславщини Херсонської області поліцейські евакуювали двох жінок. Евакуйовані жінки потребували термінової медичної допомоги.

Про це повідомила пресслужба ГУ Нацполіції у Херсонській області.

“Чергова вдала операція з порятунку двох хворих жінок похилого віку відбулася вчора з постійно обстрілюваного Берислава”, - йдеться у повідомленні.

Зазначається, що медики звернулись до поліції і попросили допомогти евакуювати двох місцевих жительок. У 64-річної жінки були проблеми з серцем, а в 72-річної – високий артеріальний тиск та підозра на серцевий напад.

Підписуйтесь на наш Google News

Евакуаційні групи поліції за допомогою броньованого автомобіля вивезли хворих до місця, де на них вже чекали медичні працівники.

  • Поліцейські вивезли дві сім'ї з шістьма дітьми з небезпечних прифронтових населених пунктів Херсонської громади.
LB.ua в соцмережах:
﻿
Теми: , ,
﻿
Читайте також
Про використання cookies
Продовжуючи переглядати LB.ua ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом та погоджуєтеся на використання файлів cookies
Про файли cookies