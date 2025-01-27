З прифронтової Бериславщини Херсонської області поліцейські евакуювали двох жінок. Евакуйовані жінки потребували термінової медичної допомоги.

Про це повідомила пресслужба ГУ Нацполіції у Херсонській області.

“Чергова вдала операція з порятунку двох хворих жінок похилого віку відбулася вчора з постійно обстрілюваного Берислава”, - йдеться у повідомленні.

Зазначається, що медики звернулись до поліції і попросили допомогти евакуювати двох місцевих жительок. У 64-річної жінки були проблеми з серцем, а в 72-річної – високий артеріальний тиск та підозра на серцевий напад.

Евакуаційні групи поліції за допомогою броньованого автомобіля вивезли хворих до місця, де на них вже чекали медичні працівники.