Російські війська обстріляли громаду на Чернігівщині, є поранений

Упродовж дня російська армія обстріляла населені пункти Семенівської громади Чернігівщини. Ворог застосовував артилерію та FPV-дрони.

Про це повідомляє очільник Чернігівської ОВА В'ячеслав Чаус.

Внаслідок удару по одному з прикордонних сіл уламкових поранень зазнав 43-річний цивільний чоловік. Постраждалий в лікарні у стані середньої тяжкості.

Також пошкоджень зазнав приватний будинок.

"Армія рф продовжує атакувати прикордоння. Під прицілом — цивільні люди, домівки, інфраструктура. Ворог не зупиниться сам — його треба зупиняти силою", — зазначає Чаус.