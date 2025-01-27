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Російські війська обстріляли громаду на Чернігівщині, є поранений

Через обстріли пошкоджень зазнали житлові будинки.

Російські війська обстріляли громаду на Чернігівщині, є поранений
Фото: В'ячеслав Чаус

Упродовж дня російська армія обстріляла населені пункти Семенівської громади Чернігівщини. Ворог застосовував артилерію та FPV-дрони. 

Про це повідомляє очільник Чернігівської ОВА В'ячеслав Чаус.

Внаслідок удару по одному з прикордонних сіл уламкових поранень зазнав 43-річний цивільний чоловік. Постраждалий в лікарні у стані середньої тяжкості. 

Також пошкоджень зазнав приватний будинок. 

"Армія рф продовжує атакувати прикордоння. Під прицілом — цивільні люди, домівки, інфраструктура. Ворог не зупиниться сам — його треба зупиняти силою", — зазначає Чаус.

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