​З початку повномасштабної війни загинули 147 митців та 95 медійників, - МКІП

"Так само як у 20-х - на початку 30-х років ХХ століття сталінський режим знищив покоління українських митців, так і сьогодні Росія цілеспрямовано нищить культурну еліту України".

З початку повномасштабного воєнного вторгнення Росії на фронті загинули 147 українських митців та 95 медійників.

Про це повідомляє Міністерство культури та стратегічних комунікацій.

"Ці дані не лише про масштаби втрат, а й нагадують про трагічні сторінки нашої історії. Так само як у 20-х - на початку 30-х років ХХ століття сталінський режим знищив покоління українських митців, так і сьогодні Росія цілеспрямовано нищить культурну еліту України", - йдеться в повідомленні.

У МКСК нагадали, що Україна вже втрачала літературно-мистецьке покоління, відоме як "Розстріляне відродження".

"Літературно-мистецьке покоління, відоме як «Розстріляне відродження», подарувало світові шедеври літератури, живопису, музики та театру. Ці митці були гордістю нашої нації. Сьогодні ми знову втрачаємо не просто талановитих українців, а частину нашої душі, адже кожен наш митець - це унікальна особистість, яка збагачувала українську культуру", - зазначили в міністерстві.

Журналісти, які нині працюють в Україні, створюють важливі новини, розслідування та репортажі в умовах підвищеного ризику. Під час війни загинули не лише українські, але й семеро іноземних медійників, які розповідали світові про події в Україні.