У Лондоні вперше покажуть дві картини Ван Гога

Дві картини Вінсента Ван Гога, створені протягом кількох місяців після того, як голландський художник понівечив собі вухо, вперше буде виставлено в Лондоні.
Про це повідомляє The Guardian з посиланням на Art Newspaper.
Роботи “Двір лікарні в Арлі” та “Палата лікарні в Арлі” з'являться у Courtauld Gallery у лютому.
Ці картини ‒ єдині роботи, створені постімпресіоністом у лікарні Арлі на півдні Франції, де він перебував. Ван Гог розпочав малювати картини у другій половині квітня 1889 року, коли художник спав у лікарні, але йому було дозволено малювати вдень.
Твори купив у 1920-х роках швейцарський колекціонер Оскар Рейнхарт. Після його смерті вони стали частиною колекції з 200 робіт у Вінтертурі, неподалік Цюріха, яка донедавна була заборонена до передачі в оренду.
Музей на віллі Рейнхарта відкрився для публіки в 1970 році, але тимчасово закритий на будівельні роботи. Тому картини позичать галареї Courtauld для виставки “Від Гойї до імпресіонізму: шедеври з колекції Оскара Рейнхарта”.
- Минулого року Courtauld ледве уникнула пожежі в комплексі Somerset House в центрі Лондона.
- Галерея, де розміщено роботи, включно з автопортретом Ван Гога 1889 року, на якому зображено його з перев’язаним вухом, не постраждала від вогню.
- Тоді ж двоє вандалів облили предметом, схожим на томатний суп, картини Вінсента Ван Гога в лондонській Національній галереї.