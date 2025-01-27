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У Лондоні вперше покажуть дві картини Ван Гога

Ці роботи художник написав у лікарні Арлі протягом кількох місяців після того, як понівечив собі вухо.

У Лондоні вперше покажуть дві картини Ван Гога
“Двір лікарні в Арлі”
Фото: Вікіпедія

Дві картини Вінсента Ван Гога, створені протягом кількох місяців після того, як голландський художник понівечив собі вухо, вперше буде виставлено в Лондоні. 

Про це повідомляє The Guardian з посиланням на Art Newspaper.

Роботи “Двір лікарні в Арлі” та “Палата лікарні в Арлі” з'являться у Courtauld Gallery у лютому.

Ці картини ‒ єдині роботи, створені постімпресіоністом у лікарні Арлі на півдні Франції, де він перебував. Ван Гог розпочав малювати картини у другій половині квітня 1889 року, коли художник спав у лікарні, але йому було дозволено малювати вдень.

Твори купив у 1920-х роках швейцарський колекціонер Оскар Рейнхарт. Після його смерті вони стали частиною колекції з 200 робіт у Вінтертурі, неподалік Цюріха, яка донедавна була заборонена до передачі в оренду. 

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Музей на віллі Рейнхарта відкрився для публіки в 1970 році, але тимчасово закритий на будівельні роботи. Тому картини позичать галареї Courtauld для виставки “Від Гойї до імпресіонізму: шедеври з колекції Оскара Рейнхарта”.

  • Минулого року Courtauld ледве уникнула пожежі в комплексі Somerset House в центрі Лондона.
  • Галерея, де розміщено роботи, включно з автопортретом Ван Гога 1889 року, на якому зображено його з перев’язаним вухом, не постраждала від вогню.
  • Тоді ж двоє вандалів облили предметом, схожим на томатний суп, картини Вінсента Ван Гога в лондонській Національній галереї.
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