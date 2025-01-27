У Лондоні вперше покажуть дві картини Ван Гога

Ці роботи художник написав у лікарні Арлі протягом кількох місяців після того, як понівечив собі вухо.

Дві картини Вінсента Ван Гога, створені протягом кількох місяців після того, як голландський художник понівечив собі вухо, вперше буде виставлено в Лондоні.

Про це повідомляє The Guardian з посиланням на Art Newspaper.

Роботи “Двір лікарні в Арлі” та “Палата лікарні в Арлі” з'являться у Courtauld Gallery у лютому.

Ці картини ‒ єдині роботи, створені постімпресіоністом у лікарні Арлі на півдні Франції, де він перебував. Ван Гог розпочав малювати картини у другій половині квітня 1889 року, коли художник спав у лікарні, але йому було дозволено малювати вдень.

Твори купив у 1920-х роках швейцарський колекціонер Оскар Рейнхарт. Після його смерті вони стали частиною колекції з 200 робіт у Вінтертурі, неподалік Цюріха, яка донедавна була заборонена до передачі в оренду.

Музей на віллі Рейнхарта відкрився для публіки в 1970 році, але тимчасово закритий на будівельні роботи. Тому картини позичать галареї Courtauld для виставки “Від Гойї до імпресіонізму: шедеври з колекції Оскара Рейнхарта”.