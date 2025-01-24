У Києві хочуть зберегти мозаїчне панно Алли Горської

Наразі триває підготовка до укладення охоронного договору між власником об’єкав культурної спадщини і відповідним органом охорони.

У Києві мають зберегти мозаїчне панно Алли Горської на будівлі ресторану «Вітряк».

Про це йдеться на сайті КМДА.

Департамент охорони культурної спадщини адміністрації направив власнику ресторану кілька приписів, де йшлося про необхідність укласти охоронний договір і виконати пам’яткоохоронні заходи для збереження мозаїчного панно «Вітер».

Заступниця голови адміністрації Ганна Старостенко заявила, що наразі триває підготовка до укладення охоронного договору. При цьому Департамент охорони культурної спадщини КМДА активно консультує та надає організаційну підтримку.

«Будівля ресторану перебуває у приватній власності. Утім всі власники об’єктів культурної спадщини зобов’язані укласти охоронний договір із відповідним органом охорони культурної спадщини. У цьому договорі передбачені умови використання пам’ятки, терміни та види робіт із консервації, реставрації, ремонту або музеєфікації та інші заходи зі збереження об’єкта», – розповіла Старостенко.

Крім того, фахівці Центру консервації предметів археології проводять детальний аналіз та оцінку об’єкта. На основі цих досліджень розроблять план реставраційних робіт.

На засіданні постійної комісії Київської міської ради з питань збереження та захисту культурної спадщини запропонували долучити авторів петиції щодо збереження мозаїки та громадські організації до робочої групи, до складу якої увійшли власник будівлі ресторану, експерти Центру консервації предметів археології та представники Департаменту охорони культурної спадщини КМДА.

Для реалізації реставраційних робіт зі збереження мозаїки Горської планують залучити благодійні фонди і грантову підтримку.

За інформацією КМДА, споруда ресторану «Вітряк» на проспекті Академіка Глушкова, 11 збудована наприкінці 1960-х років за проєктом архітектора Анатолія Добровольського. В оформленні споруди взяли участь художники Алла Горська, Віктор Зарецький і Борис Плаксій. Панно «Вітер», розташоване на фасаді ресторану, є унікальним зразком українського монументального мистецтва.

Наказом Міністерства культури будівлю занесли до Державного реєстру нерухомих пам’яток України як пам’ятку архітектури та монументального мистецтва місцевого значення.

Хто така Алла Горська