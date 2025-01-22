Зняті в умовах воєнного стану: українські фільми 2025 року

У цій добірці розповідаємо про найцікавіші ігрові релізи 2025 року, які повинні вийти в український прокат чи отримати світову прем’єру на одному з ключових фестивалів.

Зараз розклад сил такий: майже щомісяця виходить по новій комедії та документальній стрічці, один-чотири рази на рік — фільм, що нещадно експлуатує воєнну тему, раз на місяць — авторське кіно, яке запустили у виробництво до великої війни, чи свіжа рефлексія на теми повномасштабного вторгнення.

Усього три роки вистачило, щоб сформувати нові реалії українського кінопроцесу. Війна стала майже обов’язковим тлом усіх фільмів, запущених під час повномасштабного вторгнення. Але на першому плані цих стрічок дуже різні речі — від висміювання реалій до їх глибокого осмислення.

«Демони», реж. Наталка Ворожбит

«Демони» базуються на п’єсі Наталки Ворожбит, яку вона написала ще у 2005 році, але згодом переосмислила й адаптувала під сьогодення. У ній ідеться про болючі стосунки між Росією та Україною.

Події фільму відбуваються в селі Сорочинці, що на Полтавщині. Там опиняється росіянин Славік, якого прихищає на зиму місцева жінка Ніна (остання роль Руслани Писанки). Доволі швидко Славік розуміє, що тут щось нечисто.

«Демони» — це містична драма, яка відсилає до спадку Гоголя. Її появи бодай на одному провідному світовому кіномайданчику очікували ще минулоріч, але прем'єра нарешті відбудеться у 2025-му.

«Дім за склом», реж. Тарас Дронь

Медитативний детективний трилер Тараса Дроня розповідає про амбітну архітекторку Вікторію (Ірина Островська), у якої зникає донька. Поліція підозрює, що дівчина причетна до розповсюдження наркотиків. Якщо про це стане відомо, репутація Вікторії опиниться в небезпеці. Щоб завадити цьому, архітекторка починає власне розслідування.

Тарас Дронь («Із зав’язаними очима») продовжує працювати з жанровим кіно, але через авторську призму. Від спортивної драми він перейшов до детективного трилеру — жанру, який має в Україні успішні серіальні приклади («Схованки»), але досі нечасто потрапляв на великі екрани.

Візуально довершений «Дім за склом» вносить свій вклад у заповнення цієї ніші, яка після шаленого успіху книги «Я бачу, вас цікавить пітьма» мала б серйозно зацікавити вітчизняних кіноробів.

«Дім у вогні», реж. Олеся Білецька

Фото: imdb.com

Повнометражний дебют Олесі Білецької — це емоційна драма про перші дні повномасштабного вторгнення, ідентичність, мову й вибір, який і досі стоїть перед кожним і кожною, хто вирішив залишитися в Україні.

Головна героїня — молода українська співачка Софія (Анастасія Пустовіт), яка намагається досягти успіху в Лос-Анджелесі. Уперше за чотири роки вона приїжджає до Києва на весілля брата саме напередодні російського повномасштабного вторгнення в Україну. Перед нею постає неможливий вибір між кар'єрою та домом, безпекою та коханням.

«Дім у вогні» повертає на великі екрани Анастасію Пустовіт — зірку «Коли падають дерева» і «Перших ластівок», яка на тривалий час відійшла від кіно заради волонтерства.

«За перемогу», реж. Валентин Васянович

Нова робота Валентина Васяновича, як і «Атлантида», зазирає в недалеке майбутнє. «За перемогу» — це антиутопія про важкі повоєнні роки.

Головний герой фільму — кінорежисер, позбавлений можливості займатися професією, яка наповнювала життя сенсом. Його дружина з донькою вже три роки живуть у Відні й не бачать сенсу повертатися додому з огляду на важку економічну ситуацію в країні. Герой не може приєднатися до сім’ї, бо не здатен реалізуватися за межами України, хоча спостерігає, як на його очах руйнується родина найближчого друга. Герої намагаються віднайти себе в нових обставинах і вірять, що важкий період мине.

Фільм обіцяє стати глибоким особистим висловлюванням режисера й водночас зберегти всі ознаки його монументального стилю, приправивши їх гумором. За чутками, Валентин Васянович сам грає головного персонажа, а частину ролей втілили звукорежисер, художник-постановник фільму й інші учасники знімальної команди.

«Каховський об’єкт», імені режисера поки що не анонсують

Фото: b2b.film.ua

«Каховський об’єкт» — друга частина горор-франшизи, що стартувала з «Конотопської відьми». Як і попередня картина, новий фільм експлуатує тематику протистояння з Росією, але робить це значно оригінальніше.

За сюжетом, після підриву Каховської дамби українські військові знаходять таємний радянський бункер. Там у часи СРСР проводили досліди на людях. Минув час, і ті перетворилися на живих мерців. Боротьба із зомбі стає буквально боротьбою з радянським минулим.

Тема зомбі, як не дивно, доволі свіжа для українського кінематографу. Окремі її прояви були переважно в роботах режисерів херсонського треш-кіно. Мейнстримні ж горори переважно лякали фольклорними персонажами. Тому найбільша інтрига «Каховського об’єкта» — чи вдасться картині повторити касовий успіх «Конотопської відьми» з її 50+ мільйонами гривень зборів.

«Кіллхаус», реж. Любомир Левицький

Фото: пресгрупа Кіллхаус

Любомир Левицький роками длубав скелю українського комерційного кіно і мріяв створити успішний фільм про наших героїв. Під час повномасштабного вторгнення він переключився на документалістику (зокрема, зняв доволі успішний «Ми були рекрутами»), але за першої ж нагоди повернувся до старих зацікавлень.

Екшн-трилер «Кіллхаус» бере за основу рятувальну операцію 93-ї бригади «Холодний Яр» під Ізюмом, про яку Левицький вже зняв док «Йди за мною», але змінює конфігурацію учасників і драматизує події. На виході маємо історію про спецоперацію порятунку 14-річної дівчини, яка опинилася в руках ворога. В обмін на неї просять видати американського журналіста, якого вважають шпигуном ЦРУ. Ця операція набирає світового розголосу, до неї підключаються спецслужби США. Події закручуються й обертаються на відчайдушну боротьбу за життя.

«Кіллхаус» знімають за участю ГУР та Третьої окремої штурмової бригади — гарна ідея, яка, окрім рівня екшну, підкріплює дискусію про те, що до фільмів про війну потрібно залучати ветеранів і/або військових.

«Малевич», реж. Дарія Онищенко

«Малевич» — перша спроба в українському ігровому кіно осягнути фігуру художника Казимира Малевича. Байопік будують навколо ідейного конфлікту найзапекліших ворогів: Малевича (Віталій Ажнов) і Татліна (Олександр Новіков). І розповідає він про чотири важливі періоди життя винахідника супрематизму.

Стрічка не дотримується чіткої хронології, проте вміщає події Голодомору, радянських репресій і сучасної війни з Росією. Консультанткою картини виступила Тетяна Філевська, авторка книги «Казимир Малевич. Київський аспект», що дає надію на історичну достовірність зображуваного.

«Медовий місяць», реж. Жанна Озірна

Камерна драма з елементами трилеру про пару, яка опинилася в окупації на Київщині. Стрічка багато в чому базується на реальній історії, яку режисерці розповів безпосередній її учасник.

«Медовий місяць» — це приклад фільму, який розповідає про події повномасштабного вторгнення, не експлуатуючи їх. Фільм тримається на атмосфері й акторській грі Романа Луцького й Ірини Нірші. Тут важить кожен нюанс, жест і шурхіт, а будь-які трагедії, що розгортаються за кадром, вплетені не для шок-контенту, а як чесна трансляція реальності, що її пережили окуповані.

«Мишоловка», реж. Сергій Касторних

Сценарист Сергій Касторних долучився до лав ЗСУ і вважав, що не повернеться у професію. Утім минуло не так багато часу, як у нього виникла ідея і повністю склалося бачення майбутнього фільму.

«Мишоловка» — це клаустрофобічний трилер про чоловіка (Юрій Кулініч), який намагається врятуватися із заблокованого бліндажа. Залишений наодинці зі собою, він не лише робить усе, щоб вижити, а й переосмислює своє минуле.

«Мишоловка» орієнтується на глядацькі трилери, але при цьому не нехтує достовірністю подій на екрані. Така суміш може стати однією з відповідей на питання, як знімати війну сьогодні. Але що з цього вийшло — побачимо вже незабаром.

«Оксана», реж. Шарлен Фав’є

Фото: imdb.com Кадр з фільму «Oксана»

«Оксана» — це копродукція Франції, України й Угорщини. Біографічна стрічка розповідає про Оксану Шачко — активістку руху FEMEN, що виступав проти нормалізації проституції, міліцейського свавілля та проросійських політиків. Оксана перетинала кордони й невпинно боролася за права жінок і свободу самовираження, навіть ризикуючи власним життям.

Шарлен Фав’є розказує історію відомої активістки з феміністичних позицій, водночас імплементуючи в історію українську оптику. Зокрема, до створення «Оксани» долучилося чимало українських кінопрофесіоналів/кінопрофесіоналок, зокрема, акторки Альбіна Корж, Марина Кошкіна та Владислава Коровай.

«Сірі бджоли», реж. Дмитро Мойсеєв

Фільм «Сірі бджоли» Дмитра Мойсеєва вже мав два фестивальні покази у 2024-му, але досі не дістався до українського прокату. Це драматична історія двох дорослих чоловіків, які живуть у сірій зоні. Один принципово не бажає залишати дім і так само міцно тримається за проукраїнські погляди. Інший адаптується як може, сповідуючи принцип: у сірій зоні — сіра мораль. Та навіть цей хиткий світ руйнується, коли в селі з’являється російський снайпер.

Стрічка заснована на однойменному романі Андрія Куркова, але зберегла всі ознаки звичного для Дмитра Мойсеєва стилю. Тут присутні медитативність, небагатослівність, безмежна любов до своїх героїв і напівтони, які важать значно більше за прямі проговорення.

«Степне», реж. Марина Врода

«Степне» Марини Вроди — ще один фільм, який устиг зробити фестивальне коло в Україні, але не дістався національного прокату. Як і «Сірі бджоли», це медитативна історія, одним з героїв якої є тиша. Але замість осмислення нинішніх подій тут є глибока рефлексія над травмами й замовчуваннями минулого.

Картина розповідає про Анатолія (Олександр Максяков), який повертається в рідне село, щоб доглядати за хворою матір’ю. Перед смертю вона встигає розповісти сину про скарб, захований десь у сараї. Анатолій починає пошуки й поринає у спогади, що змушують його переоцінити життя.

Ця картина стала повнометражним режисерським дебютом для Марини Вроди, яка також спродюсувала картину і стала співавторкою сценарію.

«Ти — космос», реж. Павло Остріков

Повнометражний фільм Павла Острікова — це лірична комедія, декораціями якої виступають космічний корабель і відкритий космос.

Фільм розповідає про далекобійника з Поділля, який дрейфує в космосі після знищення Землі. Він вважає, що є єдиною людиною у Всесвіті, отже — проживає своє найкраще життя, наскільки це можливо. Аж раптом на зв’язок виходить жінка, яка пробуджує в чоловікові давно забуті почуття.

«Ти — космос» став сенсацією світових жанрових фестивалів, що особливо важливо для нас з позицій культурної дипломатії. Попри численні успіхи українського кіно, воно майже ніколи не потрапляло на фестивалі з такою спеціалізацією. Водночас «Ти — космос» — це дуже глядацьке кіно, яке за балансом авторського бачення й доступності підступає до стрічок Антоніо Лукіча.