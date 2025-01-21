Оголошено короткий список Шевченківської премії 2025 року

Лауреатів Шевченківської премії зазвичай офіційно оголошують 9 березня, в річницю народження Тараса Шевченка.

У категорії "Публіцистика і журналістика":

Зокрема, в категорії "Література" на премію претендують:

Про це повідомляється на сайті премії.

Оголошено короткий список номінантів на здобуття Національної премії України імені Тараса Шевченка 2025 року.

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