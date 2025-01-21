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Оголошено короткий список Шевченківської премії 2025 року

У восьми категоріях премії – 22 кандидатів. 

Оголошено короткий список Шевченківської премії 2025 року
Фото: maximum.fm

Оголошено короткий список номінантів на здобуття Національної премії України імені Тараса Шевченка 2025 року.

Про це повідомляється на сайті премії.

У восьми категоріях премії – 22 кандидатів. 

Зокрема, в категорії "Література" на премію претендують:

  • Юрій Іздрик. Книга поезій "Колекція",
  • Світлана Поваляєва. Книга поезій "Мінлива хмарність з проясненнями",
  • Мар’яна Савка. Книга поезій "Навіки ніжні: 77 віршів любові і віри",
  • Юрій Тарнавський. Роман "Теплі полярні ночі",
  • Богдан Томенчук. Книга поезій "Вишийте, мамо, бронежилет".

У категорії "Публіцистика і журналістика":

  • Олександр Зінченко. Книга "Як українці зруйнували імперію зла"
  • Павло Казарін. Проєкт "Публіцистика воєнного часу на «Українській правді".

Лауреатів Шевченківської премії зазвичай офіційно оголошують 9 березня, в річницю народження Тараса Шевченка.

  • У березні 2023 року журналіст, телеведучий Юрій Макаров повідомив про рішення піти з посади голови Комітету Національної премії України імені Тараса Шевченка. Згодом це зробили і члени комітету. Відставки відбулися на тлі подій довкола оголошення лауреатів премії, яких уперше за 60 років не назвали, за традицією, 9 березня. 
  • У травні 2024 року указом президента головою Комітету з Національної премії України імені Тараса Шевченка призначили колишнього міністра культури, актора Євгена Нищука.
  • Докладніше читайте в матеріалі LB.ua "Шевченківська премія: трансформація чи демонтаж?"
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