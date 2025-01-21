Оголошено короткий список Шевченківської премії 2025 року

Оголошено короткий список номінантів на здобуття Національної премії України імені Тараса Шевченка 2025 року.
Про це повідомляється на сайті премії.
У восьми категоріях премії – 22 кандидатів.
Зокрема, в категорії "Література" на премію претендують:
- Юрій Іздрик. Книга поезій "Колекція",
- Світлана Поваляєва. Книга поезій "Мінлива хмарність з проясненнями",
- Мар’яна Савка. Книга поезій "Навіки ніжні: 77 віршів любові і віри",
- Юрій Тарнавський. Роман "Теплі полярні ночі",
- Богдан Томенчук. Книга поезій "Вишийте, мамо, бронежилет".
У категорії "Публіцистика і журналістика":
- Олександр Зінченко. Книга "Як українці зруйнували імперію зла"
- Павло Казарін. Проєкт "Публіцистика воєнного часу на «Українській правді".
Лауреатів Шевченківської премії зазвичай офіційно оголошують 9 березня, в річницю народження Тараса Шевченка.
- У березні 2023 року журналіст, телеведучий Юрій Макаров повідомив про рішення піти з посади голови Комітету Національної премії України імені Тараса Шевченка. Згодом це зробили і члени комітету. Відставки відбулися на тлі подій довкола оголошення лауреатів премії, яких уперше за 60 років не назвали, за традицією, 9 березня.
- У травні 2024 року указом президента головою Комітету з Національної премії України імені Тараса Шевченка призначили колишнього міністра культури, актора Євгена Нищука.
- Докладніше читайте в матеріалі LB.ua "Шевченківська премія: трансформація чи демонтаж?"