Фільм "Емілія Перес" тріумфував на французькій премії "Люм'єр"

У Парижі в понеділок відбулася церемонія нагородження кінопремії "Люм'єр" - другої за престижністю у Франції після легендарної "Сезар". Перемогу на цьому заході порівнюють з тріумфом на американському "Золотому глобусі".

Як пише "Українська правда", цьогоріч найкращих визначали у 13 номінаціях, а головні нагороди дісталися кримінальному мюзиклу "Емілія Перес", який раніше встиг підкорити і "Золотий глобус", і Європейську кіноакадемію. Стрічка гарантовано претендуватиме на "Оскар" як найкращий фільм іноземною мовою, але може поборотися і за найбільш бажані статуетки - номінантів досі не оголосили через пожежі у Лос-Анджелесі.

Жак Одіяр, який поставив "Емілію Перес" на основі власного оперного лібрето, став найкращим режисером премії "Люм'єр", а також взяв премію за сценарій. Карла Софія Гаскон, яка виконала у мюзиклі головну роль, була визнана найкращою акторкою.