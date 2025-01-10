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Голлівуд у вогні: "Оскар" переніс оголошення номінантів через пожежу у Каліфорнії

Сама церемонія досі запланована на 2 березня.

Голлівуд у вогні: "Оскар" переніс оголошення номінантів через пожежу у Каліфорнії
Голлівудські зірки теж постраждали від пожежі
Фото: EPA/UPG

Через пожежу у Лос-Анджелесі, яка охопила також і Голлівудські пагорби та призвела до жертв та руйнувань, американська кіноакадемія була змушена внести зміни до графіку голосування за номінантів на премію "Оскар".

Як пише "Суспільне", судді мали визначитися з фінальним списком претендентів на головну кінонагороду світу шляхом голосування з 8 до 12 січня, а результати планувалося оприлюднити 17 січня. Проте через стихію термін продовжили на два дні, тож номінантів оголосять 19 січня. 

Гендиректор академії Білл Крамер висловив співчуття постраждалим від безпрецедентного вогню, серед яких чимало голлівудських зірок. У мережі стверджують, що пожежа знищила домівки таких відомих акторів як Ентоні Гопкінс, Бен Аффлек, Том Генкс та великий друг України і амбасадор United24 Марк Гемілл.

Попри вимушене запізнення з номінантами, сама церемонія вручення "Оскарів" поки залишається без змін у календарі - статуетки знайдуть своїх володарів 2 березня.

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