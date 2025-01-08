На Вінниччині прикордонники затримали "дайверів", які в ластах та гідрокостюмах планували перепливти Дністер
На Вінниччині прикордонники затримали "дайверів", які в ластах та гідрокостюмах планували перепливти Дністер
Працівник ТЦК у Вінницькій області за $16 000 "продавав" обіцянки дати відстрочку від мобілізації
Працівник ТЦК у Вінницькій області за $16 000 "продавав" обіцянки дати відстрочку від мобілізації
Король Данії змінив державний герб на тлі територіальних претензій Трампа
Король Данії змінив державний герб на тлі територіальних претензій Трампа
«Гра в кальмара-2»: герой, який програє
«Гра в кальмара-2»: герой, який програє
MAGA на експорт: Ілон Маск закликає до виборів у Великій Британії та підтримує «Альтернативу для Німеччини»
MAGA на експорт: Ілон Маск закликає до виборів у Великій Британії та підтримує «Альтернативу для Німеччини»
Оприлюднені неофіційні результати голосування за членів Громадської антикорупційної ради при Міноборони
Оприлюднені неофіційні результати голосування за членів Громадської антикорупційної ради при Міноборони
Михайло Винницький: «Беріть краще з Заходу і залишайте їм решту. Ми намагаємося це робити»
Михайло Винницький: «Беріть краще з Заходу і залишайте їм решту. Ми намагаємося це робити»
The Telegraph: Росія відправила відбивати новий наступ України в Курській області топового генерала
The Telegraph: Росія відправила відбивати новий наступ України в Курській області топового генерала
Метапневмовірус в Україні – Центр громадського здоров’я пояснює, чому панікувати не варто
Метапневмовірус в Україні – Центр громадського здоров’я пояснює, чому панікувати не варто
ГоловнаКультура

82-й «Золотий глобус»: приємні несподіванки

5 січня в Лос-Анджелесі вручили 82-й «Золотий глобус». Ця церемонія відкриває великий нагородний кіносезон: далі будуть британська БАФТА, Берлінський кінофестиваль і, нарешті, 2 березня «Оскар». Лауреати «Глобуса» зазвичай з великою імовірністю отримують статуетки від Американської кіноакадемії.

82-й «Золотий глобус»
Фото: EPA/UPG
82-й «Золотий глобус»

Цьогорічна церемонія не обійшлася без сюрпризів — і майже всі вони були приємними. Найбільший — перемоги неангломовних і неголлівудських продукцій. Зокрема, іспаномовний мюзикл режисера Жака Одіара «Емілія Перес» отримав чотири нагороди: за найкращий музичний чи комедійний фільм, найкращий неангломовний фільм, найкраще виконання жіночої ролі другого плану (Зої Салдана) і найкращу оригінальну пісню. А ось украй розкручена екранізація бродвейського мюзиклу «Wicked: Чародійка» отримала лише скромний приз за касові досягнення.

Фернанда Торрес з нагородою за роль у драмі «Я все ще тут»
Фото: EPA/UPG
Фернанда Торрес з нагородою за роль у драмі «Я все ще тут»

Друга несподіванка — бразилійка Фернанда Торрес здобула нагороду як найкраща драматична акторка за гру в політичній драмі «Я все ще тут» Вальтера Салласа. Торрес стала першою бразилійкою, яка отримала «Глобус» як найкраща акторка. Цікаво, що на цю премію номінували її мати, Фернанду Монтенегру, у 1999 році.

Ще один сюрприз — нагорода Демі Мур, протагоністці боді-горору Коралі Фаржа «Субстанція», за найкращу жіночу роль у мюзиклі або комедії. Це перший «Глобус» у житті 62-річної акторки, яка зазначила, що шокована перемогою в категорії з такою конкуренцією.

Перший &quot;Золотий глобус&quot; Демі Мур
Фото: dailymail.co.uk
Перший "Золотий глобус" Демі Мур

Так само мало хто очікував першість у категорії «Найкращий анімаційний фільм» для «Потоку. Останнього кота на Землі» (реж. Гінтс Зілбалодіс, Латвія). Ця суто авторська незалежна анімація обійшла таких серйозних мейнстримних претендентів з багатомільйонними зборами, як «Думками навиворіт 2», «Дикий робот» і «Моана 2».

Більш-менш передбачуваними видаються три призи для архітектурної драми «Бруталіст»: найкращий драматичний фільм, найкращий актор (Едріен Броуді), найкращий режисер (Брейді Корбет).

Едріен Броуді отримав відзнаку як найкращий актор
Фото: EPA/UPG
Едріен Броуді отримав відзнаку як найкращий актор

Якщо ж вдаватися в деталі, то всі ці несподіванки доволі логічні. «Емілія Перес» — адаптація оперного лібрето, написаного Одіаром за мотивами розділу з роману Бориса Разона «Послухай». Мюзикл нагородили призом журі на Каннському кінофестивалі, а чотирьох головних акторок відзначили за найкращу жіночу роль. Аргентинська трансакторка Карла Софія Ґаскон грає Манітаса, безжального лідера мексиканського наркокартелю, батька двох дітей, одруженого з Джессі (Селена Гомес). Манітас заінтригований гучним процесом про вбивство, в якому підсудний виходить сухим з води завдяки кмітливій адвокатці Риті (Зої Салдана). Тож одного дня Манітас робить Риті пропозицію: знайти хірурга, що перетворив би наркобарона на жінку. Завдання виконане, Манітас «загинув», на світ з’явилася красуня Емілія Перес, а Рита може більше не турбуватися про гроші. Але одного дня колишній клієнт, тобто вже клієнтка, знову знаходить Риту, бо хоче возз’єднатися з родиною, і це має катастрофічні наслідки.

команда Емілії Перес
Фото: instagram/goldenglobe
команда Емілії Перес

Для «Емілії Перес» Жак Одіар зібрав зіркову команду. Музику та пісні написали Клеман Дюколь і співачка Камілла. Дюколь, зокрема, раніше співпрацював з Леосом Караксом над мюзиклом «Аннетт». Хореографом виступив Дам'єн Жале, у чиїй фільмографії — робота з Полом Томасом Андерсоном. Драматургія в першій половині фільму традиційна для мюзиклу: спочатку задається певна ситуація, а потім героїня рефлексує щодо неї в співі й танці. Зої Салдана, що раніше грала другорядних персонажів у таких розважальних проєктах, як «Пірати Карибського моря» і «Аватар», в Одіара виконує свою, мабуть, найкращу роль. Але справжньою зіркою тут є Ґаскон, яка з тваринною природністю втілює і брутального Манітаса, і елегантну Емілію. 

«Емілія Перес» мерехтить всіма кольорами, стримить віртуозним монтажем й ефектними ракурсами. Але все це так і лишалося б стилістичною вправою, якби не звичай Одіара притримувати головні козирі для останніх актів. Так і тут: у прикінцевих епізодах настрій і ритм змінюються. Музичні номери поступаються розмовним сценам. І історія про наркобарона, що віднайшов гендерну цілісність, раптом стає притчею про каяття і спокуту.

Так само новаторською грою з жанром видається боді-горор «Субстанція». Демі Мур тут грає Елізабет, яка веде популярне фітнес-телешоу і яку безпринципний продюсер звільняє через вік. Вихід підказує молодий красунчик-асистент у лікарні: «Субстанція» — препарат для реплікації клітин, який допоможе створити «кращу версію вас». Одна ін’єкція — і просто зі спини Елізабет народжується прекрасна юна Сью, що ділить з доноркою одну свідомість на двох. Тепер вона, легко подолавши кастинг, вестиме шоу. Тепер її посмішка сяятиме по всьому Лос-Анджелесу з бігбордів. Правда, аби існувати, їй треба регулярно підживлюватися витяжками з тіла отої старої шкапи. Треба тримати баланс — тиждень бути Сью, тиждень — Елізабет. З цього й починається саморуйнація героїні, яка намагається відповідати стандартам жіночої краси, нав’язаним патріархальним суспільством.

Демі Мур на церемонії
Фото: EPA/UPG
Демі Мур на церемонії

Елізабет — чи не найкраща роль Демі Мур за десятиліття, а може й за все життя. Голлівуд залучав її для набагато простішого контенту, а тут Мур видобуває зі свого акторського єства щось таке, чого, можливо, вона й не усвідомлювала. Боротися з демонами, що буквально розривають тебе зсередини, гратися з власним віком, стати втіленням самоогиди й розпачу, перетворитися на Попелюшку навиворіт, на ходячий портрет Доріана Грея, що вирвався з усіх рамок — для цього потрібні рідкісна сміливість і висока майстерність. 

Що ж до Фернанди Торрес, яка вже має приз як найкраща акторка Каннського фестивалю (1986 р.), то «Глобус» для неї цілком заслужений. У «Я все ще тут» вона грає Юніс Пайву, мати п'яти дітей. Дія фільму, заснованого на реальних подіях, розгортається в Бразилії 1971 року, під час панування військової диктатури. Життя Юніс різко змінюється, коли зникає її чоловік — колишній конгресмен Рубенс Пайва. Її саму заарештовують і катують. Торрес блискуче грає роль неймовірної інтенсивності і складності, дуже точно передаючи граничні стани як емоційно, так і фізично. Її конкурентки в номінації — Анджеліна Джолі, Ніколь Кідман і Памела Андерсон — попри зірковий статус, навіть близько не дотягнули до такого рівня.

Фернанда Торрес отримала нагороду за найкращу жіночу роль у драмі
Фото: EPA/UPG
Фернанда Торрес отримала нагороду за найкращу жіночу роль у драмі

«Потік. Останній кіт на Землі» — рідкісне сполучення естетичного пошуку й зворушливої емоційності. Головний герой — кіт, який мешкає у спорожнілому домі серед лісу. Згодом виявляється, що знелюдніла не тільки ця хата, а й уся планета. Незабаром починається всесвітній потоп, тож кіт, зрікшись притаманного його виду індивідуалізму, змушений зав’язувати дружбу з іншими тваринами. Разом із собакою, мавпою, капібарою і птахом він вирушає у плавання на човні до далеких гір.

Краса цього фільму не тільки в докладно промальованих заворожливих краєвидах, а й у природності персонажів. Зілбалодіс не уподібнює тварин людям, не ставить їх на дві ноги, не вкладає їм в уста діалогів, начитаних акторами за кадром. Усі герої мають пластику й реакції, притаманні їм у природі — але при цьому завжди зрозуміло, що відбувається, в кого які звички, характер і ставлення до інших. Це і красиве, і зворушливе кіно.

&quot;Останній кіт на землі&quot;
Фото: з відкритих джерел
"Останній кіт на землі"

У «Бруталісті» теж підкупає естетика, але проблема якраз із правдоподібністю емоцій і ситуацій, що ці емоції спричиняють. Головний герой — архітектор Ласло Тот (Едріен Броуді), угорський єврей, який вижив у Голокості і наприкінці 1940-х емігрував до США. Пізніше до нього доєднуються дружина Ержебет (Фелісіті Джонс) і небога Зофія (Реффі Кессіді). Одного дня Ласло отримує запаморочливу пропозицію від корабельного магната Гаррісона Лі Ван Бюрена (Гай Пірс): побудувати як данину пам'яті про покійну матір Інститут Ван Бюрена, що вмістить бібліотеку, громадський центр і церкву. Але все складається геть не так оптимістично, як здавалося на початку. Адже Ласло, пожиттєво нажаханий Винищенням, є ідеальною мішенню в Америці, повній расових і соціальних упереджень — принаймні так задумав Бред Корбет.

А втім, є задум — і є реалізація. Схоже, Корбет хотів одразу і розвінчати американську мрію, і змалювати портрет митця у всій його суперечності і вразливості — та лише переобтяжив оповідь. У героїв проблеми з мотиваціями, частина сюжетних ліній видаються надуманими. Але «Бруталіст» має дві переваги, які принесуть фільму ще не один приз. Перша — майстерне візуальне виконання. Корбет прагне створити екранний аналог бруталістської архітектури Тота. Наприклад, у першій частині зринають винахідливо змонтовані плани нью-йоркських хмарочосів — апогей містобудівної утопії. Вишукана антитеза цьому тривимірному стакато після антракту — сцени в кар’єрах італійської Каррари, де видобувають знаменитий мармур. Будівля Інституту взагалі має вигляд окремого персонажа, химерного організму, що живе власним життям. Архітектуру порівнюють із застиглою музикою — але так само архітектура у своїй ритмічний основі конгруентна кіно, і Корбет це добре відчуває.

Едріен Броуді на церемонії нагородження &quot;Золотий глобус&quot;
Фото: EPA/UPG
Едріен Броуді на церемонії нагородження "Золотий глобус"

Друга опора успіху «Бруталіста» — акторські роботи. Усі, без винятку, на потрібному рівні, особливо Броуді, хай навіть останній втілює не самотність генія, а невротичне саморуйнування. 

А наостанок найприємніший сюрприз саме для України: американська мелодрама «Анора» (реж. Шон Бейкер) за участю російських акторів-путіністів Юри Борисова й Олексія Серебрякова, яку невідомо з якого переляку Каннське журі вшанувало «Золотою пальмовою гілкою», в агресивну піар-кампанію якої були вкладені неабиякі кошти, не отримала «Глобуса» в жодній категорії, хоча мала аж п'ять номінацій. Здається, в голосувальників Golden Globe LLC перемогли здоровий глузд і гарний смак.

«Золотий глобус» — список переможців

  • Найкращий драматичний фільм — «Бруталіст»
  • Найкращий мюзикл чи комедійний фільм — «Емілія Перес»
  • Найкращий іншомовний фільм — «Емілія Перес»
  • Найкращий анімаційний фільм — «Потік. Останній кіт на Землі»
  • Кінематографічні та касові досягнення — «Wicked: Чародійка»
  • Найкраща драматична акторка — Фернанда Торрес, «Я все ще тут»
  • Найкращий драматичний актор — Едрієн Броуді, «Бруталіст»
  • Найкраща акторка мюзиклу чи комедійного фільму — Демі Мур, «Субстанція»
  • Найкращий актор мюзиклу чи комедійного фільму — Себастьян Стен, «Інша людина»
  • Найкращий актор другого плану — Кіран Калкін, «Справжній біль»
  • Найкращий режисер — Брейді Корбет, «Бруталіст»
  • Найкращий сценарій — Пітер Страуган, «Конклав»
  • Найкраща оригінальна пісня — Evil, «Емілія Перес»
  • Найкращий оригінальний саундтрек до фільму — «Челленджери»
  • Найкращий драматичний телесеріал — «Сьогун»
  • Найкращий музичний чи комедійний телесеріал — «Хитрощі»
  • Найкращий мінісеріал — «Оленя»
  • Найкраща телевізійна драматична акторка — Анна Савай, «Сьогун»
  • Найкращий телевізійний драматичний актор — Хіроюкі Санада, «Сьогун»
  • Найкраща акторка музичного чи комедійного телесеріалу — Джин Смарт, «Хитрощі»
  • Найкращий актор музичного чи комедійного телесеріалу — Джеремі Аллен Вайт, «Ведмідь»
  • Найкраща акторка мінісеріалу — Джоді Фостер, «Справжній детектив: Нічна країна»
  • Найкращий актор мінісеріалу — Колін Фаррелл, «Пінгвін»
  • Найкраща телевізійна акторка другого плану — Джессіка Ганнінг, «Оленя»
  • Найкращий телевізійний актор другого плану — Таданобу Асано, «Сьогун»
  • Найкращий телевізійний стендап-комедійний виступ — Алі Вонг, «Самотня жінка»
Дмитро Десятерик
LB.ua в соцмережах:
﻿
Теми: , ,
﻿
Читайте також
Про використання cookies
Продовжуючи переглядати LB.ua ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом та погоджуєтеся на використання файлів cookies
Про файли cookies