Від 2022 року до Литви перевезли понад 1,5 тис. культурних та мистецьких творів з України

Роботи експонувалися на виставках, організованих Литовським національним художнім музеєм, а деякі з них були досліджені та відреставровані.

З початку повномасштабної війни війни до Литви перевезли понад 1,5 тис. культурних та мистецьких цінностей з України. Роботи експонувалися на виставках, організованих Литовським національним художнім музеєм, а деякі з них були досліджені та відреставровані.

Про це пише LRT.

Художні цінності надходять у Вільнюс із Національної художньої галереї імені Бориса Возницького у Львові, Національного музею мистецтв Богдана та Варвари Ханенків у Києві, Національного історико-культурного заповідника "Києво-Печерська лавра", Одеського музею західного та східного мистецтва та інших музеїв.

Литовські реставратори зазначили, що жодних мистецьких цінностей з України, які опинилися на столі реставраційної групи, не було вилучено з руїн або пошкоджено під час війни. Вони були привезені до Литви із заходу України, куди їх евакуювали з охоплених війною регіонів.

Наразі на реставрації перебувають картини однієї з найвідоміших художниць країни Марії Приймаченко, також ведуться переговори про перевезення до Литви дерев'яних вівтарів XV століття з Національного музею мистецтв Богдана та Варвари Ханенків у Києві.

Як зазначили реставратори, ці вівтарі дуже великі, вже кілька разів реставрувались і зараз знову сильно пошкоджені. Їхнє транспортування буде досить складним, насамперед через крихкість предметів, а також через важкий каркас, який був сконструйований у шістдесятих роках ХХ століття.

Загалом у Литву привезли сто робіт Приймаченко, більшість із них виставили у музеї Вітаутаса Касюліса у Вільнюсі, а над 15 найбільш пошкодженими роботами все ще працюють фахівці Реставраційного центру Пранаса Гудінаса.

У жовтні Литовський національний художній музей та Фонд підтримки та благодійності Йонаса Кароліса Ходкявічюса розпочали збір коштів на відновлення робіт художниці.

Як розповіли реставратори, мистецькі твори зберігалися у музеї Запоріжжя. Місто сильно постраждало під час війни, і частину робіт вдалося врятувати та перевезти на захід України, звідки їх транспортували у Литву.

У Литві кожен твір, який потребує хоча б невеликої реставрації, спочатку вивчається – фіксується його стан, пошкодження паперу та фарби, під час технологічних досліджень визначається склад фарби та параметри паперу. Крім того, роботи вивчаються із застосуванням оптичних методів в ультрафіолетовому та інфрачервоному світлі.

"Ми зможемо використати ці дослідження для складання повної палітри фарб Примаченко. Це надзвичайно важливі факти творчості. Результати технологічних досліджень – як хімічного аналізу фарб, що використовуються, так і ультрафіолетового та інфрачервоного аналізу – дозволять нам і тим, у кого вони будуть, відрізняти справжні роботи Примаченко від підробок і захищатися від останніх", – зазначила директорка Реставраційного центру Гудінаса Юрате Сенвайтене.

У Вільнюс приїжджала і директорка запорізького музею, яка сама вивчала роботи Приймаченко і "була приємно вражена рівнем деталізації технологічних досліджень", проведених у Литві.

За словами голови реставраційної групи, рішення про те, які витвори мистецтва підлягають реставрації, ухвалюють фахівці українських музеїв з урахуванням рекомендацій Реставраційного центру Гудінаса.

У центрі вже вивчено та відреставровано привезені з України роботи Франса Хальса, Франсіско Хосе де Гойї (1746-1828), Альбрехта Дюрера (1471-1528), Лукаса ван Лейдена (1494-1533) та інших художників. Також було оглянуто та вивчено понад 650 гравюр із Національного музею Богдана та Варвари Ханенків у Києві, всі цінності були підготовлені до експонування та зберігання. Серед них – гравюри японських художників укіе-е, традиційні сувої китайського живопису та унікальні ісламські мініатюри.

За словами Сенвайтене, твори з Реставраційного центру Гудінаса надходять на виставки не лише після досліджень, консервації та реставрації, а й з усією документацією з технологічних досліджень та реставрації. Детальні описи процесів супроводжуються повною фотодокументацією досліджень та реставрації. Повна документація передається власникам творів – українським музеям.