Під час наступу російських військ згорів музей з картинами Марії Приймаченко (відео)

У смт Іванків Київської області згорів історико-краєзнавчий музей, де зберігалось близько двох з половиною десятків робіт художниці Марії Примаченко. Про це повідомила директорка Вишгородського історико-культурного заповідника Влада Литовченко.

Пожежа сталась внаслідок дій окупаційних військ на території селища. «Збройний наступ Росії на Україну знищує численні об'єкти цивільного характеру та об'єкти культурної спадщини в Україні. Ще однією з непоправних втрат історико-культурного надбання України є знищення агресором у ці пекельні для нашої країни дні Іванківського історико-краєзнавчого музею, де серед великої кількості цікавих експонатів та тематичних експозицій гордістю і прикрасою були роботи видатної української художниці Марії Примаченко», - йдеться у повідомленні.

Нагадаємо, 27 лютого міністр культури України Олександр Ткаченко звернувся до ЮНЕСКО з проханням позбавити Росію статусу члена організації та змінити країну-організатора 45-ї сесії Комітету всесвітньої спадщини