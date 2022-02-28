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Під час наступу російських військ згорів музей з картинами Марії Приймаченко (відео)

У Іванківському краєзнавчому музеї зберігалось більше 20 робіт художниці.

Під час наступу російських військ згорів музей з картинами Марії Приймаченко (відео)
Фото: ivankiv-museum

У смт Іванків Київської області згорів історико-краєзнавчий музей, де зберігалось близько двох з половиною десятків робіт художниці Марії Примаченко. Про це повідомила директорка Вишгородського історико-культурного заповідника Влада Литовченко. 

Пожежа сталась внаслідок дій окупаційних військ на території селища. «Збройний наступ Росії на Україну знищує численні об'єкти цивільного характеру та об'єкти культурної спадщини в Україні. Ще однією з непоправних втрат історико-культурного надбання України є знищення агресором у ці пекельні для нашої країни дні Іванківського історико-краєзнавчого музею, де серед великої кількості цікавих експонатів та тематичних експозицій гордістю і прикрасою були роботи видатної української художниці Марії Примаченко», - йдеться у повідомленні.

Нагадаємо, 27 лютого міністр культури України Олександр Ткаченко звернувся до ЮНЕСКО з проханням позбавити Росію статусу члена організації та змінити країну-організатора 45-ї сесії Комітету всесвітньої спадщини

Ксенія БілашКсенія Білаш, редакторка відділу "Культура"
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