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Ткаченко закликав виключити Росію з ЮНЕСКО та змінити країну-організатора 45-ї сесії Комітету всесвітньо спадщини

"Очікуємо, що відповідь і рішення у цьому питанні українська сторона отримає в найкоротші терміни".

Ткаченко закликав виключити Росію з ЮНЕСКО та змінити країну-організатора 45-ї сесії Комітету всесвітньо спадщини
Фото: Макс Требухов

Міністр культури України Олександр Ткаченко звернувся до ЮНЕСКО з проханням позбавити Росію статусу члена організації та змінити країну-організатора 45-ї сесії Комітету всесвітньо спадщини.

Про це він написав у фейсбуці.

"Збройний наступ Росії на Україну нині знищує численні об’єкти цивільного характеру та об’єкти культурної спадщини в Україні. Незліченні історичні та архітектурні пам’ятки та археологічні об’єкти знаходяться під загрозою артилерійських обстрілів та неконтрольованого руху важких військових вантажівок", - наголосив Ткаченко.

Міністр нагадав, що з 2014 року Російська Федерація систематично порушує міжнародне гуманітарне право та міжнародні конвенції про охорону культурної спадщини, зокрема - на окупованому півострові Крим. Її дії вже завдали шкоди стародавньому місту Таврійський Херсонес, внесеному до Списку всесвітньої спадщини, а також Бахчисарайському палацу кримських ханів, внесеному до орієнтовного списку, та іншим об’єктам культурної спадщини.

"З огляду на це Україна вважає неприйнятним продовження присутності Росії в ЮНЕСКО. Очікуємо, що відповідь і рішення у цьому питанні українська сторона отримає в найкоротші терміни", - зазначив Ткаченко.

Нагадаємо, раніше ЮНЕСКО заявили, що російська окупація Криму змінила сприйняття історико-культурної спадщини України як державою, так і суспільством. Росія привласнила на півострові понад 4 тисячі пам'яток.

Таня МатяшТаня Матяш, Редакторка новин
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