Польща відправить потяг для перевезення поранених з України

Польща надішле спеціальний потяг для перевезення поранених з України до різних лікарень Варшави, повідомляє CNN з посиланням на офіс координатора міністра спецслужб Польщі.

«Польща не забуває про допомогу Україні. Ми запускаємо поїзд для поранених, які постраждали внаслідок військових дій Росії проти України», — написав у Twitter прессекретар координатора міністра спецслужб Станіслав Жарін.