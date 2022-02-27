Польща відправить потяг для перевезення поранених з України

Польща надішле спеціальний потяг для перевезення поранених з України до різних лікарень Варшави, повідомляє CNN з посиланням на офіс координатора міністра спецслужб Польщі.
«Польща не забуває про допомогу Україні. Ми запускаємо поїзд для поранених, які постраждали внаслідок військових дій Росії проти України», — написав у Twitter прессекретар координатора міністра спецслужб Станіслав Жарін.
Раніше у своєму Twitter-акаунті міністр оборони Польщі Маріуш Блащак повідомив, що його країна розпочала передачу зброї Україні.