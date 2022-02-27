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Польща відправить потяг для перевезення поранених з України

Постраждалі поїдуть до різних лікарень Варшави.

Польща відправить потяг для перевезення поранених з України
Фото: EPA/UPG

Польща надішле спеціальний потяг для перевезення поранених з України до різних лікарень Варшави, повідомляє CNN з посиланням на офіс координатора міністра спецслужб Польщі. 

«Польща не забуває про допомогу Україні. Ми запускаємо поїзд для поранених, які постраждали внаслідок військових дій Росії проти України», — написав у Twitter прессекретар координатора міністра спецслужб Станіслав Жарін.

Раніше у своєму Twitter-акаунті міністр оборони Польщі Маріуш Блащак повідомив, що його країна розпочала передачу зброї Україні.

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