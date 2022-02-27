Офіс президента назвав умови для переговорів з РФ: мають бути погоджені формат, місце, зміст і справедливий результат

Михайло Подоляк зазначив, що це можливо, якщо Росія перестане влаштовувати свої маніпулятивні вистави навколо переговорів.

Росія намагається поставити Україну в ультимативні умови переговорів для закінчення розвʼязаної нею війни. Україна від цих ультимативних умов давно і різко відмовилася.

Так радник голови Офісу президента Михайло Подоляк прокоментував інформацію про те, що група перемовників з Росії приїхала в Білорусь і готова говорити з Україною.

"Але при цьому вони намагаються заявляти світу, що нібито більше за всіх готові до переговорів, влаштовують очевидну постановку під назвою «ми їдемо в Гомель» і… починають нищити нашу інфраструктуру вже тяжкими бомбардувальниками та масштабними обстрілами житлових кварталів крилатими ракетами. З такою брудною поведінкою російської сторони навіть у темі про переговори однозначно можна розраховувати на ще більшу негативну реакцію Заходу і на ще більш жорсткі санкційні пакети. До тотального викреслення Росії з будь-яких міжнародних комунікацій. Бо всі прекрасно знають, якими мають бути переговори в умовах, що склалися. Погоджений формат, погоджене місце, реальний зміст і справедливий результат. Це можливо, якщо Росія перестане влаштовувати свої маніпулятивні вистави навколо переговорів", – зазначив він.

Подоляк вважає, що РФ маніпулює переговорним процесом і принижує Білорусь, використовуючи її.

Нагадаємо, сьогодні вранці медіа країни-окупанта написали, що перемовники від Росії прибули в Білорусь для переговорів з Україною і вони готові зробити це в Гомелі. Президент Володимир Зеленський відповів, що ми готові до перемовин у будь-якій країні, з території якої по Україні не пускають ракети.