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Офіс президента назвав умови для переговорів з РФ: мають бути погоджені формат, місце, зміст і справедливий результат

Михайло Подоляк зазначив, що це можливо, якщо Росія перестане влаштовувати свої маніпулятивні вистави навколо переговорів. 

Офіс президента назвав умови для переговорів з РФ: мають бути погоджені формат, місце, зміст і справедливий результат
Михайло Подоляк
Фото: www.radiosvoboda.org

Росія намагається поставити Україну в ультимативні умови переговорів для закінчення розвʼязаної нею війни. Україна від цих ультимативних умов давно і різко відмовилася.

Так радник голови Офісу президента Михайло Подоляк прокоментував інформацію про те, що група перемовників з Росії приїхала в Білорусь і готова говорити з Україною.

"Але при цьому вони намагаються заявляти світу, що нібито більше за всіх готові до переговорів, влаштовують очевидну постановку під назвою «ми їдемо в Гомель» і… починають нищити нашу інфраструктуру вже тяжкими бомбардувальниками та масштабними обстрілами житлових кварталів крилатими ракетами. З такою брудною поведінкою російської сторони навіть у темі про переговори однозначно можна розраховувати на ще більшу негативну реакцію Заходу і на ще більш жорсткі санкційні пакети. До тотального викреслення Росії з будь-яких міжнародних комунікацій. Бо всі прекрасно знають, якими мають бути переговори в умовах, що склалися. Погоджений формат, погоджене місце, реальний зміст і справедливий результат. Це можливо, якщо Росія перестане влаштовувати свої маніпулятивні вистави навколо переговорів", – зазначив він.

Подоляк вважає, що РФ маніпулює переговорним процесом і принижує Білорусь, використовуючи її. 

Нагадаємо, сьогодні вранці медіа країни-окупанта написали, що перемовники від Росії прибули в Білорусь для переговорів з Україною і вони готові зробити це в Гомелі. Президент Володимир Зеленський відповів, що ми готові до перемовин у будь-якій країні, з території якої по Україні не пускають ракети. 

Ірина ЛисогорІрина Лисогор, керівниця відділу "Новини"
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