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Порошенко передав теробороні броньований "Тритон" і ще партію кулеметів

"Тритон" має величезні можливості протимінного бронювання.

Лідер "Європейської Солідарності" Петро Порошенко передав батальйону територіальної оборони 30 кулеметів ПКМ виробництва «Кузні на Рибальському», крупнокаліберний кулемет та броньовану машину «Тритон».

Фото: eurosolidarity.org

«Рідний «Покемон» – наші найкращі бійці розуміють, що це таке – безвідмовна, потужна, сильна міцна зброя, сьогодні на озброєнні батальйону. І в кожному відділенні буде такий кулемет. Це була ініціатива «Кузні на Рибальському», робочих, керівництва заводу. Я хочу подякувати керівництву заводу і сподіваюся, що всі підрозділи територіальної оборони будуть забезпечені», – говорить Порошенко.

«А ще нам дуже пощастило – це броньована машина «Тритон», яка виготовлена спеціально для Збройних Сил, для прикордонників. Вона може долати водні перешкоди. Унікальна. Вона має величезні можливості протимінного бронювання. Вона найкраща. І чомусь з різних політичних причин не була використана. Зараз вона дістанеться батальйону», – пояснює п’ятий Президент.

Він зазначив, що ця машина привезла ще 30 кулеметів ПКМ для батальйону.

«Ще один подарунок від «Кузні» – крупнокаліберний кулемет, який здатний знищувати вже і броньовані цілі. І «Тритон» буде оснащений крупнокаліберним кулеметом. Який насправді буде демонструвати, що чекає Путіна і загарбників», – говорить лідер партії.

«Ми будемо робити все можливе для того, щоб захистити Київ, захистити киян. А захистимо Київ і киян – захистимо Україну. Ми не дозволимо нікому знищити нашу державу. Бо Україна для нас – понад усе», – наголошує Порошенко.

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