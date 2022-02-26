Порошенко передав теробороні броньований "Тритон" і ще партію кулеметів

Лідер "Європейської Солідарності" Петро Порошенко передав батальйону територіальної оборони 30 кулеметів ПКМ виробництва «Кузні на Рибальському», крупнокаліберний кулемет та броньовану машину «Тритон».

Фото: eurosolidarity.org

«Рідний «Покемон» – наші найкращі бійці розуміють, що це таке – безвідмовна, потужна, сильна міцна зброя, сьогодні на озброєнні батальйону. І в кожному відділенні буде такий кулемет. Це була ініціатива «Кузні на Рибальському», робочих, керівництва заводу. Я хочу подякувати керівництву заводу і сподіваюся, що всі підрозділи територіальної оборони будуть забезпечені», – говорить Порошенко.

«А ще нам дуже пощастило – це броньована машина «Тритон», яка виготовлена спеціально для Збройних Сил, для прикордонників. Вона може долати водні перешкоди. Унікальна. Вона має величезні можливості протимінного бронювання. Вона найкраща. І чомусь з різних політичних причин не була використана. Зараз вона дістанеться батальйону», – пояснює п’ятий Президент.

Він зазначив, що ця машина привезла ще 30 кулеметів ПКМ для батальйону.

«Ще один подарунок від «Кузні» – крупнокаліберний кулемет, який здатний знищувати вже і броньовані цілі. І «Тритон» буде оснащений крупнокаліберним кулеметом. Який насправді буде демонструвати, що чекає Путіна і загарбників», – говорить лідер партії.

«Ми будемо робити все можливе для того, щоб захистити Київ, захистити киян. А захистимо Київ і киян – захистимо Україну. Ми не дозволимо нікому знищити нашу державу. Бо Україна для нас – понад усе», – наголошує Порошенко.