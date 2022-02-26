Настав вирішальний момент, щоб ухвалити рішення про членство України в ЄС, – Зеленський

Президент України Володимир Зеленський обговорив з президентом Європейської ради Шарлем Мішелем подальшу дієву допомогу у війні з Росією.

У дописі у Twitter глава держави наголосив, що зараз українці ведуть героїчну боротьбу за своє вільне майбутнє.

"Настав вирішальний момент, щоб раз і назавжди закрити багаторічну дискусію та ухвалити рішення про членство України в ЄС", – вважає Володимир Зеленський.

It is a crucial moment to close the long-standing discussion once and for all and decide on Ukraine's membership in the #EU. Discussed with @eucopresident further effective assistance and the heroic struggle of Ukrainians for their free future. — Володимир Зеленський (@ZelenskyyUa) February 26, 2022

У ніч з 23 на 24 лютого Росія почала повномасштабну війну проти України. Російські війська зʼявилися не тільки в окупованих з 2014 року Криму і частинах Донеччини і Луганщини, а й у мирних підконтрольних законній владі містах.

Ворог веде бій на всіх напрямках: з повітря, землі та води. Президент РФ Володимир Путін називає все це "військовою операцією".

Україна закликає світову спільноту гуртуватися для допомоги, адже війна тут – це війна в Європі.

У відповідь на розвʼязану Росією жорстоку війну країни вводять санкції, Рада Європи позбавила РФ представництва в Комітеті міністрів і в ПАРЄ, а Італія запевнила, що підтримає відключення держави-агресора від SWIFT.