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Настав вирішальний момент, щоб ухвалити рішення про членство України в ЄС, – Зеленський

Глава держави провів переговори з президентом Європейської ради. 

Настав вирішальний момент, щоб ухвалити рішення про членство України в ЄС, – Зеленський
Фото: ОПУ

Президент України Володимир Зеленський обговорив з президентом Європейської ради Шарлем Мішелем подальшу дієву допомогу у війні з Росією.

У дописі у Twitter глава держави наголосив, що зараз українці ведуть героїчну боротьбу за своє вільне майбутнє.

"Настав вирішальний момент, щоб раз і назавжди закрити багаторічну дискусію та ухвалити рішення про членство України в ЄС", – вважає Володимир Зеленський.

У ніч з 23 на 24 лютого Росія почала повномасштабну війну проти України. Російські війська зʼявилися не тільки в окупованих з 2014 року Криму і частинах Донеччини і Луганщини, а й у мирних підконтрольних законній владі містах.

Ворог веде бій на всіх напрямках: з повітря, землі та води. Президент РФ Володимир Путін називає все це "військовою операцією".

Україна закликає світову спільноту гуртуватися для допомоги, адже війна тут – це війна в Європі. 

У відповідь на розвʼязану Росією жорстоку війну країни вводять санкції, Рада Європи позбавила РФ представництва в Комітеті міністрів і в ПАРЄ, а Італія запевнила, що підтримає відключення держави-агресора від SWIFT.

Ірина ЛисогорІрина Лисогор, керівниця відділу "Новини"
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