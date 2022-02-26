ЗСУ оприлюднили відео, як знищували російську військову техніку
ЗСУ оприлюднили відео, як знищували російську військову техніку
У Києві на Оболоні знищили ворожу ДРГ (оновлено)
У Києві на Оболоні знищили ворожу ДРГ (оновлено)
У Києві – повітряна тривога (оновлено)
У Києві – повітряна тривога (оновлено)
Лавров озвучив нові вимоги до України
Лавров озвучив нові вимоги до України
Українські війська спалили колону ворожої техніки під Гостомелем. Відео
Українські війська спалили колону ворожої техніки під Гостомелем. Відео
Росія втратила в Україні вже близько 3 тис. військових (оновлено)
Росія втратила в Україні вже близько 3 тис. військових (оновлено)
У кількох районах Києва почались вуличні бої з ворогом (оновлено)
У кількох районах Києва почались вуличні бої з ворогом (оновлено)
Втрати російської армії (фоторепортаж)
Втрати російської армії (фоторепортаж)
Ворог рветься на Київ з двох напрямків, – Генштаб ЗСУ
Ворог рветься на Київ з двох напрямків, – Генштаб ЗСУ
ГоловнаПолітика

Ситуація в Києві під контролем ЗСУ, - Данілов

"Зупиняємо орду як можемо".

Ситуація в Києві під контролем ЗСУ, - Данілов
Фото: скріншот відео

Ситуація в Києві станом на 5:00 контрольована. Про це заявив секретар Ради національної безпеки і оборони Олексій Данілов.

"Зупиняємо орду як можемо, ситуація в Києві під контролем військових Збройних сил України та громадян Києва", - повідомляє пресслужба Офісу президента з посиланням на секретаря РНБО.

Наразі у столиці відбуваються активні бойові дії. У зв'язку з цим жителів столиці просять дотримуватися спокою, бути обережними і не виходити на вулицю. Військовий журналіст Андрій Цаплієнко повідомив, що в Києві атакують військову частину в районі метро "Берестейська". Також чути вибухи в районі Шулявки і зоопарку. 

Нагадаємо, військові злочинці РФ атакували одну з військових частин у Києві на проспекті Перемоги. Напад було відбито.

А переодягнені у форму поліції України військові під’їхали на авто з мигалками і розстріляли бійців на КПП біля Василькова.

Валентина МерещукВалентина Мерещук, випусковий редактор
Читайте головні новини LB.ua в соціальних мережах Facebook, Twitter і Telegram
Темы: , ,
Читайте також