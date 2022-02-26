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Російські військові у формі поліції України розстріляли бійців на КПП біля Василькова

Диверсанти під’їхали на авто з мигалками.

Російські військові у формі поліції України розстріляли бійців на КПП біля Василькова

Російські військові переодяглися у форму поліції України, під’їхали на авто з мигалками і розстріляли бійців на КПП біля Василькова. Про це повідомляє УП з посиланням на командування ЗСУ.

Співрозмовник повідомив: "Окупаційні ДРГ використовують для прикриття машини та форму поліції України. Так вони діяли поблизу Василькова, де щойно наші ППО збили Іл-76 з російськими десантниками. Під'їхали у формі національної поліції Україні на авто з мигалками, розстріляли наших бійців на КПП, відволікли увагу. А в цей час з іншого боку зайшла інша група на вантажівці".

Нагадаємо, у Василькові на військовому аеродромі РФ намагається висадитися десант, українські захисники тримають оборону.

Ксенія БілашКсенія Білаш, редакторка відділу "Культура"
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