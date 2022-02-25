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Чернігів перейшов під контроль Збройних сил України

Є деякі населені пункти, де стоїть ворожа техніка Російської Федерації, повідомив голова Чернігівської ОДА В'ячеслав Чаус.

Чернігів перейшов під контроль Збройних сил України
Фото: facebook.com/pressjfo.news

Чернігів - український і повністю контрольований ЗСУ.

Про це на своїй Facebook-сторінці повідомив голова Чернігівської ОДА В'ячеслав Чаус.

"У нас є деякі населені пункти, де є ворожа техніка Російської Федерації. Збройні сили України готові як ніколи, наносять нищівні удари по ворожій техніці. Вороги несуть великі втрати", - наголосив Чаус.

Нагадаємо, 25 лютого зранку біля Чернігова українські військові втримали оборону і відбили прорив російських військ. За словами головнокомандувача ЗСУ Валерія Залужного, ворожа техніка вимушена була відступити з Чернігова у напрямку Седнева та з Городні у Семенівку.

Невдовзі в будівлю обласного управління СБУ в Чернігові влучили два снаряди. За попередніми даними ДСНС, жертв і постраждалих немає.

НБУ відкрив спеціальний рахунок для збору коштів на потреби української армії – долучитися до підтримки захисників можна, зокрема, і з-за кордону. UA843000010000000047330992708

Віра ПерунВіра Перун, Автор новин
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