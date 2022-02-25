У Києві – повітряна тривога (оновлено)

Це не навчальна тривога – почувши сирени, йдіть в укриття.

О 8:15 ранку в Києві оголосили нову повітряну тривогу. Містяни мають негайно прямувати до найближчого укриття. повідомили в КМДА.

У Києві близько 7 ранку залунали сирени повітряної тривоги. Зі слів очевидців, їх чути в центрі міста, зокрема: на Ярославовому валу, на вул. Шолуденка, а також в Соломʼянському районі і Харківському масиві.

Повідомлення КМДА станом на 7 ранку: Увага, це не навчальна тривога! Зафіксована повітряна загроза! Почувши сирени, негайно прямуйте до найближчого укриття! Нагадуємо, всі станції метрополітену під час тривоги доступні для людей як укриття у будь-який час доби. Столиця працює в умовах воєнного стану. Слідкуйте за офіційною інформацією та зберігайте спокій.

Публікуємо мапу укриттів:

Авіаудар на Київ почався близько 4 ранку. Працюють системи ППО. У Київ завозять додаткову зброю. Місця отримання зброї в Києві для тих, хто долучається до тероборони: Шевченковський б-н, вул. Пугачова, 10. Голосіївський б-н., вул. Глушкова, 9. Оболонскій б-н., вул.Полярна 20, (завод генераторів).

Нагадаємо, всі, хто готовий і вміє тримати зброю в руках, може долучитися до територіальної оборони. Інформація про адреси бригад і батальйонів тероборони – на сайті https://sprotyv.in.ua. Також голова Національної поліції України Ігор Клименко віддав наказ керівникам головних управлінь Нацполіції в областях видавати зброю ветеранам органів внутрішніх справ.

Українці можуть здати кров у лікарнях для поранених бійців.

Президент України Володимир Зеленський зауважив, що всім важливо продовжувати працювати. Банківська система України має весь необхідний ресурс. Тимчасово введено деякі обмеження, зокрема на зняття готівки – до 100 000 грн на добу.

НБУ відкрив спеціальний рахунок для збору коштів на потреби української армії – долучитися до підтримки захисників можна зокрема і з-за кордону. Реквізити: UA843000010000000047330992708.