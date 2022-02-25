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У Мелітополі російські окупанти обстріляли онкодиспансер, - Ляшко

Очільник МОЗ повідомив, що медперсонал і пацієнти не постраждали.

У Мелітополі російські окупанти обстріляли онкодиспансер, - Ляшко
Фото: Lb.ua

Під обстріл у Мелітополі сьогодні потрапив онкологічний диспансер.

За інформацією міністра охорони здоров'я Віктора Ляшка, зафіксовано пошкодження на другому поверсі будівлі, зруйновано операційну.

"Медичний персонал, пацієнти медичного закладу не постраждали. Продовжується надання медичної допомоги", - повідомив Ляшко.

Нагадаємо, сьогодні місто Охтирка в Сумській області обстріляли "ураганами". Влучили в сховище та дитячий садок. 

Очільник МОЗ повідомив, що російські окупанти обстріляли бригади екстреної медичної допомоги на півночі Київщини, а також у Запорізькій області. Медики не постраждали. У Чернігові відкрили вогонь по території психіатричної лікарні.

Віра ПерунВіра Перун, Автор новин
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