Найскладніша ситуація спостерігається на Сумщині і півдні країни, – ОПУ

За словами Подоляка, план Росії не змінився – прибрати керівництво країни і посіяти хаос у суспільстві.

Станом на зараз найскладніша ситуація у війні з Росією спостерігається в Сумській області та на півдні. Йдуть тяжкі бої між ЗСУ та військами окупанта.

Росія втратила тільки за один день близько 1000 своїх військових. Якщо бої йтимуть нинішніми темпами, втрати будуть тільки збільшуватися, повідомив на брифінгу радник голови Офісу президента Михайло Подоляк.

"Наші вороги хочуть вирішити основне завдання – затиснути Київ і основні місця сходу і півдня України. Ми відчуваємо їхні плани, точно все це розуміємо, особливо керівництво ЗСУ", – сказав він.

Подоляк зауважив, що тактика російських ЗСУ – не просто військова, а частково терористична, коли обстрілюються навіть житлові квартали і дитсадок.

За словами Подоляка, Росія має дві мети – знищити політичне керівництво країни та створити хаос у державі.

"І на цьому фоні створити тимчасову адміністрацію. Ці плани навряд чи будуть втілені в реальність", – заявив Подоляк.

Президент України лишається в Києві і ухвалює всі необхідні для оборони Батьківщини рішення. Зокрема, він працює над формуванням міжнародного фонду підтримки.

Нагадаємо, рецепт коктейлю Молотова від Міністерства внутрішніх справ для ворожої техніки можна знайти за посиланням. Чат-бот для повідомлення про мітки на дорогах, залишені окупантами, – тут.

Усі, хто готовий і вміє тримати зброю в руках, може долучитися до територіальної оборони. Інформація про адреси бригад і батальйонів тероборони – на сайті https://sprotyv.in.ua. Також голова Національної поліції України Ігор Клименко віддав наказ керівникам головних управлінь Нацполіції в областях видавати зброю ветеранам органів внутрішніх справ.

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Президент України Володимир Зеленський зауважив, що всім важливо продовжувати працювати. Банківська система України має весь необхідний ресурс. Тимчасово введено деякі обмеження, зокрема на зняття готівки – до 100 000 грн на добу.

НБУ відкрив спеціальний рахунок для збору коштів на потреби української армії – долучитися до підтримки захисників можна, зокрема, і з-за кордону. Реквізити: UA843000010000000047330992708.