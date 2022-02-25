У день нападу РФ на Україну росіяни зняли 111 млрд руб. готівкою, падіння індексу Мосбіржі встановило історичний рекорд

24 лютого, коли Росія розпочала повномасштабне вторгнення в Україну, обсяг готівки в обігу в країні-агресорі підскочив відразу на 111,3 млрд руб.

Це рекордний показник з 27 березня 2020 року. Тоді на тлі початку пандемії і після пропозиції президента Путіна ввести податок на процентний дохід з великих вкладів населення та бізнес за день зняли 174,9 млрд руб готівки, пише російське агентство РБК.

Вранці 24 лютого Путін виступив з екстреним зверненням та заявив про початок "воєнної операції на Донбасі". Після цього на російському фінансовому ринку почався обвал: рубль різко послабився до основних валют, а фондовий індекс Мосбіржі втратив 33,3% (максимальне падіння за всю історію).

На цьому фоні Банк Росії розпочав валютні інтервенції – продаж іноземної валюти на ринку, щоб задовольнити попит на неї та послабити тиск на національну валюту. Також на всіх ринках було заборонено короткий продаж (угоди з метою заробити на зниженні цін).

На цьому фоні клієнти великих російських банків ще в першій половині дня стали стикатися з проблемами під час зняття готівки в банкоматах. Представники кредитних організацій стверджували, що нестача готівки не має системного характеру, а банкомати своєчасно поповнюються.