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Світовий банк готовий до негайної підтримки України

Розглядають варіанти надання негайної підтримки уряду 

Світовий банк готовий до негайної підтримки України

У Світовому банку розглядають варіанти надання негайної підтримки уряду України.

Про це повідомляє "Європейська правда", із посиланням на сайт банку.

"Ми готові надати негайну підтримку Україні та готуємо варіанти такої підтримки, включаючи швидке фінансування", – цитує видання слова президента Світового банку Девіда Малпасса.

За його словами, у банку "жахаються шокуючому насильству та загибелі людей" в Україні.

Допомога буде надана, як тільки Міжнародний валютний фонд оцінить економічні наслідки російської агресії.

Раніше Світовий банк заявив про готовість надати Україні $350 млн на покриття бюджетного дефициту.

Олександр ДецикОлександр Децик, редактор відділу "Економіка"
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