Корнієнко: ​За останній місяць в Україну прибуло 49 літаків із військовою допомогою

Перший віцеспікер Верховної Ради Олександр Корнієнко заявив, що за останній місяць в Україну прибуло 49 літаків із військовою допомогою від міжнародних партнерів, а українське питання було головною темою на Мюнхенській конференції з безпеки.

Про це він заявив під час погоджувальної ради депутатських фракцій і груп.

"Напередодні я повернувся з Мюнхена, де брав участь у заходах, пов’язаних із міжнародною безпековою конференцією. За кордоном усі наші делегації демонструють єдність і прихильність до того, що Україна є суверенною незалежною державою і це не може ніким і ніяк оскаржуватися. Міжнародна безпекова конференція на цей раз була повністю присвячена Україні. Відчувалася безпрецедентна підтримка", – сказав Корнієнко.

Він також зазначив, що всередині України активно розвивається мережа територіальної оборони. На це місцеві ради по всій країні виділили понад 300 млн грн і, за словами Корнієнка, ця цифра поступово росте.

Серед основних законів, які має ухвалити Верховна Рада, перший віцеспікер парламенту назвав ініціативи, пов’язані з підтриманням економіки, виділенням додаткових засобів на Збройні сили України та розвитком територіальної оборони.

Корнієнко також закликав народних депутатів активізувати діяльність із неформальної комунікації з їхніми колегами з усього світу.

"Крім наших основних обов’язків, ми як парламентарі можемо займатися міжпарламентською дипломатією кожен на своєму рівні. Я звертаюся до депутатів із проханням активізувати діяльність із неформальної комунікації з вашими колегами з усього світу. Ви всі входите до груп дружби. Один із лейтмотивів у Мюнхені – те, що в нас є величезний ресурс міжпарламентської дипломатії", – додав Корнієнко.

Нагадаємо, вчора британський премʼєр-міністр Борис Джонсон повідомив, що Велика Британія та США домовилися про запровадження санкцій проти Росії в разі її вторгнення до України, що будуть більш далекосяжними, ніж ті, які обговорювались раніше. Мова йде про заборону для російських компаній на торгівлю у фунтах стерлінгах і доларах.

Президент України Володимир Зеленський наполягає, що санкції потрібно впроваджувати вже, поки Росія не вирішила повномасштабно наступати на Україну. Цю пропозицію висували і в Сенаті Штатів, але поки рішення не підтримується. Крім того, не повідомляється остаточний список обмежувальних заходів, які накладуть різні країни в разі вторгнення.