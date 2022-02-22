"Росія фактично оголосила Україні війну", – звернення Кличка до українців

Росія фактично оголосила Україні війну. В Донецьку і Луганську – купа російських військ, які сунули туди всю ніч після указу президента РФ Володимира Путіна щодо визнання "незалежності" ОРДЛО.

Про це мер Києва Віталій Кличка заявив у відеозверненні до українців.

“Зайшла орда, яка називає себе миротворцями. Агресори-миротворці, безглуздя і повна зневага до суверенітету незалежних країн", – сказав Кличко.

Він зауважив, що Русь була Київською, а Київ – величним містом, ще коли на місці Москви були болота.

"Зрозумійте нарешті – Україна обрала свій шлях і майбутнє, і воно не в Російській імперії. За цей вибір ми заплатили високу ціну і відстоюємо вісім років, відбиваючи російську агресію. Ми не боїмося і будемо боротися далі. Демократичний світ, сподіваюсь, розуміє масштаб загрози, що Путін, який перекреслив усі дипломатичні зусилля, зупинятись не збирається", – зазначив він.

Мер столиці закликав Захід невідкладно впровадити весь підготовлений пакет санкцій.

"Ми віримо в наші Збройні сили. Ми створюємо територіальну оборону. Ми єднаємося перед загрозою, єднаємося незалежно від політичних переконань, симпатій чи емоцій. Ми повинні бути єдиним фронтом", – підкреслив він.

Нагадаємо, учора президент РФ Володимир Путін підписав указ про “визнання незалежності” “ДНР” і “ЛНР” та угоди про дружбу і співробітництво з ватажками цих злочинних формувань. Він дав завдання парламенту ратифікувати ці документи сьогодні, 22 лютого.

Згідно з текстом указу, Росія визнає окуповані нею території Донецької та Луганської областей незалежними "республіками" в межах, "які зараз фактично встановлені".

В указах Путіна є офіційний дозвіл на введення в ОРДЛО російських військ.

Україна та міжнародні партнери ще до ухвалення рішення наголошували, що “визнання незалежності” фактично означає односторонній вихід Росії з Мінських домовленостей. Західні країни обіцяють Росії санкції.