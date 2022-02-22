"З цього дня під ударом усі Об'єднані Нації", – постпред України на Радбезі ООН

Україна вимагає скасувати рішення РФ про визнання "ДНР" та "ЛНР" та негайного вивести російські війська з Донбасу.

Постійний представник України в Організації Об'єднаних націй Сергій Кислиця заявив, що вірус, який поширює Кремль, б’є по ООН. На початку свого виступу на засіданні Ради Безпеки ООН у Нью-Йорку Кислиця зняв маску і пояснив її наявність вірусом, проти якого поки що немає вакцини.

"Вірус, який б'є по ООН. Вірус, який поширює Кремль", – сказав представник України.

За його словами, всі країни ООН опинилися під ударом із 21 лютого – дня, коли президент РФ Путін визнав бойовиків окупованої частини українського Донбасу.

"З цього дня під ударом усі Об'єднані нації. Під ударом країни, яка окупувала місце у Радбезі ООН. Окупувала частину Грузії у 2008. Окупувала частину України у 2014", – сказав Кислиця.

Він додав, що учора РФ повторила заяву щодо Грузії у 2008 році.

"Слово в слово скопіювали. Ніякої творчості", – зазначив постпред України, демонструючи членам Радбезу ООН однакові шматки тексту, які були виділені в обох заявах.

"Копіювальний апарат добре працює", – зазначив український дипломат.

Кислиця наголосив, що Україна відстоює мирне вирішення російсько-українського конфлікту, але буде захищатися в разі ескалації.

Він зазначив, що рішенням про визнання бойовиків Росія фактично легалізувала свої війська, які й так вже стоять на українській землі з 2014 року.

"Ми ж хочемо миру. Ми – на нашій землі. Ми не боїмося нікого та нічого. Ми нікому нічого не винні. І ми не віддамо нікому й нічого. У цьому не має жодного сумніву. Ми вимагаємо від Росії скасувати рішення про визнання і повернутися за стіл переговорів. Ми засуджуємо наказ про введення додаткових російських окупаційних військ на територію України", – заявив Сергій Кислиця.

Спеціально для російської сторони постпред України процитував речницю МЗС РФ Марію Захарову, яка казала, що з точки зору міжнародного права, на її думку, СРСР досі не припинив своє існування.

"Цікаво, яким чином тоді ви опинились у Раді безпеки? Як представник СРСР?" – запитав український дипломат заступника міністра закордонних справ Росії.

"Росія повинна відмовитися від давньої стратегії щодо України, заснованої на загрозі застосування сили щодо суверенітету України та оголосити про свою прихильність до основних принципів Статуту ООН. Ми вимагаємо від РФ скасувати рішення про визнання так званих "ДНР" і "ЛНР" і повернутися за стіл переговорів", – наголосив постпред України в ООН.

"Це не лютий 2014, це лютий 2022. Інша країна, інша армія, та одна ціль – мир. Мир в Україні, мир у Європі, мир у світі", – резюмував Сергій Кислиця.