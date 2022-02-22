Україна скликає Радбез ООН через визнання "ЛДНР" з боку Росії

Відповідне звернення вже передано в Радбез.

Україна вимагає скликати засідання Ради Безпеки ООН через рішення Росії визнати окуповані нею території Донецької та Луганської областей незалежними "республіками".

Про це заявив міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба.

"Україна вимагає скликати засідання Ради Безпеки ООН у зв’язку із протиправними діями Російської Федерації. Відповідне звернення вже передано в Радбез", - написав Кулеба у Twitter.

Україна вимагає скликати засідання Ради Безпеки ООН у зв’язку із протиправними діями Російської Федерації. Відповідне звернення вже передано в Радбез. — Dmytro Kuleba (@DmytroKuleba) February 21, 2022

Раніше сьогодні президент РФ Володимир Путін оголосив про визнання "незалежності" нелегітимних формувань "ДНР" і "ЛНР", які є тимчасово окупованими частинами Донецької і Луганської областей. Він звернувся до Федеральних зборів із завданням ратифікувати це.

Путін також розпорядився ввести в окуповані райони Донецької та Луганської областей російські війська.