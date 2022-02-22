Путін доручив ввести в ОРДЛО російські війська
Путін доручив ввести в ОРДЛО російські війська
ЗМІ повідомили, що з маєтку Медведчука вивозять майно (оновлено)
ЗМІ повідомили, що з маєтку Медведчука вивозять майно (оновлено)
Росія визнає "ЛДНР" у "фактично встановлених" межах, - представник Ради Федерації РФ
Росія визнає "ЛДНР" у "фактично встановлених" межах, - представник Ради Федерації РФ
Телеканал "Росія-24" анонсував звернення Путіна до росіян "найближчим часом"
Телеканал "Росія-24" анонсував звернення Путіна до росіян "найближчим часом"
Путін визнав "незалежність і суверенітет" ОРДЛО та дав завдання парламенту ратифікувати це
Путін визнав "незалежність і суверенітет" ОРДЛО та дав завдання парламенту ратифікувати це
Путін пригрозив українцям, що "навчить справжній декомунізації"
Путін пригрозив українцям, що "навчить справжній декомунізації"
"Рішення буде прийнято сьогодні", – Путін про визнання ​терористичних "ДНР" і "ЛНР"
"Рішення буде прийнято сьогодні", – Путін про визнання ​терористичних "ДНР" і "ЛНР"
Гра у покер: як Путін програє на власному полі
Гра у покер: як Путін програє на власному полі
Бойовики обстрілюють місто Щастя, зупинено роботу Луганської ТЕС (оновлено)
Бойовики обстрілюють місто Щастя, зупинено роботу Луганської ТЕС (оновлено)
ГоловнаСвіт

Україна скликає Радбез ООН через визнання "ЛДНР" з боку Росії

Відповідне звернення вже передано в Радбез.

Україна скликає Радбез ООН через визнання "ЛДНР" з боку Росії
Фото: ЕРА/UPG

Україна вимагає скликати засідання Ради Безпеки ООН через рішення Росії визнати окуповані нею території Донецької та Луганської областей незалежними "республіками".

Про це заявив міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба.

"Україна вимагає скликати засідання Ради Безпеки ООН у зв’язку із протиправними діями Російської Федерації. Відповідне звернення вже передано в Радбез", - написав Кулеба у Twitter.

Раніше сьогодні президент РФ Володимир Путін оголосив про визнання "незалежності" нелегітимних формувань "ДНР" і "ЛНР", які є тимчасово окупованими частинами Донецької і Луганської областей. Він звернувся до Федеральних зборів із завданням ратифікувати це.

Путін також розпорядився ввести в окуповані райони Донецької та Луганської областей російські війська.

Іван МузикаІван Музика, Редактор новин
Читайте головні новини LB.ua в соціальних мережах Facebook, Twitter і Telegram
Темы: , , ,
Читайте також