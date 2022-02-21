Путін пригрозив українцям, що "навчить справжній декомунізації"

Він повторив пропагандистський штамп про те, що нинішні кордони України створені завдяки радянському керівництву.

Президент РФ Володимир Путін під час свого телезвернення до росіян повторив пропагандистський штамп про те, що нинішні кордони України створені завдяки радянському керівництву. Він також пригрозив українцям, що "навчить справжній декомунізації".

У своєму зверненні Путін заявив, що "автором і архітектором" України є Володимир Ленін і що Донбас "втиснули" в склад України. Глава країни-агресора сказав, що в Україні в межах декомунізації зносили памʼятники Леніну, "але ми готові показати Україні, що значить справжня декомунізація".

"Ви хочете декомунізації? Ну що ж, нас це цілком задовольняє. Але не треба – як кажуть – зупинятися на півшляху. Ми готові показати вам, що значить для України справжня "декомунізація", - сказав Путін.

Президент РФ сказав про "бацилу націоналістичних амбіцій", а право на вихід з СРСР назвав "міною". Розвал СРСР він повʼязав із помилками більшовиків, а Україні закинув "відірваність від історії та реалій". Основна частина промови Путіна складалась із його версії історії від Російської імперії до незалежності колишніх радянських республік.

Раніше сьогодні провладні російські канали транслювали засідання Ради національної безпеки РФ. Скликане Путіним засідання анонсувалося як обговорення ситуації на Донбасі. Насправді ж фактично всі присутні на ньому російські високопосадовці висловилися за визнання терористів.

Сьогодні ж ватажки терористичних угруповань "ДНР" та "ЛНР" попросили Путіна визнати незалежність "республік".

За підсумками Радбезу РФ Путін заявив, що рішення з цього питання буде ухвалено ще сьогодні. Раніше питання ОРДЛО обидві палати російської Держдуми планували розглянути 22 лютого. Так само було у 2008 році, коли РФ офіційно вводила війська в Грузію.

Міністр оборони України Олексій Резніков заявляв, що визнання російською Державною думою "незалежності" нелегітимних формувань "ДНР" і "ЛНР" фактично порушить територіальну цілісність України та означатиме привід для вторгнення.